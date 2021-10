Alt du må vite om Halo Infinite sin historiemodus i gameplaytrailer

HQ

Kritikken lot ikke vente på seg da 343 Industries viste frem de første gameplayklippene fra Halo Infinite sommeren i fjor, så det er ikke rart at utviklerne ikke har vist oss noe annet fra den siden...frem til nå.

For som lovet har vi nå fått en ny gameplaytrailer fra Halo Infinite som gir en rask oppsummering av hva vi har i vente når Master Chief sin historie fortsetter. Her forteller og viser utviklerne mer om hvordan spillet er langt mer åpent enn forgjengerne, noen av de ekstra verktøyene vi kan bruke, både gamle og nye fiender, samt en god del informasjon om selve plottet. Uten å røpe for mye avslører de at Master Chief prøver å finne ut hva som skjer med Cortana, så da passer det godt at han har en ny AI kalt The Weapon som hjelper til. Kort sagt synes jeg dette virker langt mer fristende og oppklarende. Hva mener du?