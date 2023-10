Alt du må vite om historien før Detective Pikachu Returns

HQ

Senere denne uken er det endelig tid for Detective Pikachu å dra på et helt nytt eventyr i Detective Pikachu Returns når lanseres eksklusivt til Switch 6. oktober, men siden det er fem år siden det originale spillet ble lansert til Nintendo 3DS tror Nintendo at flere gamle fans - og spesielt nye - kan ha behov for å få med seg historien så langt.

Derfor har de nå sluppet en helt ny trailer for spillet som oppsummerer historien fra det første spillet. Sjekk den ut nedenfor, og husk å komme tilbake til anmeldelsen vår senere denne uken.