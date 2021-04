Du ser på Annonser

Vi har sett dedikerte trailer til hver karakterklasse, og selv noen som har introdusert oss for de diverse banene vi kommer til å infiltrere, men det er nå tid for å få et totalt overblikk.

Hood: Outlaws & Legends kommer neste måned, den 10. mai for å være spesifik, og her skal du og tre venner infiltrere festninger og dystre borger i Robin Hood-universet.

Den nye traileren forteller deg alt du må vite, om alt fra fiender til våpen, lokasjoner og evner. Se den nedenfor.