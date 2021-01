Alt du mÃ¥ vite om Super Mario 3D World + Bowser's Fury i Ã©n trailer

Du ser på Annonser

Så sent som i går fikk vi en ny trailer fra Super Mario 3D World + Bowser's Fury, men Nintendo har tydeligvis merket seg at mange fortsatt hadde spørsmål.

For nå har det japanske selskapet gitt oss en såkalt "Overview"-trailer for Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Denne er i kjent stil av slaget som oppsummerer nærmest alt du må vite om Nintendo Switch-oppgraderingene, så du får blant annet mer informasjon om spilling med venner over internett, gameplayendringer, nye samleobjekter og mer.