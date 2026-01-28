Alt du trenger å vite før Poppy Playtime: Kapittel 5

HQ

Til å begynne med bør det bemerkes at Poppy Playtime er det eneste spillet fra MOB Entertainment, tidligere kjent som EnchantedMob. Grunnlagt i 2015 av brødrene Seth og Zach Bellinger i løpet av videregående skole, startet de som en YouTube-kanal som laget animerte musikkvideoer. Brødrene fortsatte å jobbe frem til de flyttet til St. Louis sommeren 2020, og fulgte en handlingsplan for å få selskapet til å vokse. Året etter, i oktober 2021, lanserte de det første kapittelet av Poppy Playtime, der de fortsetter å fokusere på å fullføre historien.

MOB Entertainment er et annet eksempel på hvordan skrekkspill i dag som regel ledes av indie-studioer med ideer som skiller seg fra ideene til store selskaper, som har en tendens til ikke å våge å ta sjansen på denne typen historier. Det er her de uavhengige studioene kommer inn i bildet, og gir en plattform for unge utviklere med originale ideer. De siste årene har vi sett spill som Madison, Visage og Evil Nun: The Broken Mask. Disse indie-titlene forsøker å gi skrekkfilmen en ny visjon takket være den kreative friheten de nyter godt av ved å ikke være under kontroll av en stor utgiver.

Etter denne introduksjonen, la oss gå videre til guiden for å forstå fullt ut hvor Poppy Playtime Kapittel 5 kommer fra.

Merk: denne artikkelen vil inneholde mange spoilere fra handlingen i videospillet i tidligere kapitler. For en bedre opplevelse anbefaler vi å spille dem i rekkefølge (de er ikke så skumle som de ser ut), og når kapittel 5 slippes, ikke gå glipp av vår anmeldelse!

Poppy Playtime Kapittel 1: En trang klemme

I dette første kapittelet får vi en innføring i Playtime Co. leketøysfabrikkens historie og nåværende situasjon. Vi spiller som en tidligere ansatt i selskapet som vender tilbake mange år senere for å oppdage at alle de ansatte har forsvunnet. Tittelen begynner med et brev til hovedpersonen, der han blir oppfordret til å finne den røde valmuen og blir bedt om hjelp til å finne alle de savnede personene, og forsikret om at de fortsatt er der inne etter ti år.

I denne delen blir vi introdusert for Grab Pack, enheten vi skal bruke til å samhandle med objekter gjennom hele spillet. Vi møter også Huggy Wuggy, spillets ikoniske antagonist, som jager oss helt til vi klarer å beseire ham etter en intens jakt gjennom transportbåndtunnelene. Til slutt kommer vi til valmuen og går inn i et rom der vi finner Poppy, dukken som har gitt serien sitt navn.

Poppy Playtime Kapittel 2: Fly i et nett

Det andre kapittelet begynner rett etter at vi har reddet Poppy-dukken. Vi ankommer kontoret til Elliot Ludwig, grunnleggeren av Playtime Co, hvor vi finner en kassett med biografien hans og bakgrunnen for at selskapet ble opprettet. Kort tid etter møter vi Poppy igjen, som forteller oss at de kan rømme med et tog, men det trenger strøm. Vi følger Poppy, som blir tatt til fange av langstrakte rosa armer, og oppdager senere at det var Mamma Langbein, antagonisten i andre kapittel, som sto bak det hele.

På oppdagelsesferd havner vi i et rom der det avsløres at Ludwig ikke var den eneste som hadde ansvaret for selskapet, men også Leith Pierre, Stella Greyver og Eddie Ritterman. Når vi møter Mommy Long Legs, har hun Poppy i en av armene sine og tvinger oss til å gjennomføre tre tester før hun lar oss gå. Når vi har bestått hukommelsestesten, må vi bestå en annen der vi må unngå Huggy Wuggy, og den siste, der vi må flykte fra PJ Plug-a-Pillar. Det er her vi møter Kissy Missy, den kvinnelige versjonen av Huggy, som åpner en dør for oss slik at vi kan komme oss videre.

Etter at vi har bestått testene, blir Mommy Long Legs sint på oss og får oss til å leke gjemsel for å få tak i den siste koden som kreves. Til slutt klarer vi å beseire henne ved å fange henne i en makuleringsmaskin, men en metallhånd dukker opp og tar med seg liket hennes. Kort tid etter oppdager vi på et bånd at hånden tilhører The Prototype, et ekstremt intelligent eksperiment. Vi møter Poppy og klarer å gå om bord i toget, men det sporer av og tar oss med ut i det ukjente.

Poppy Playtime Kapittel 3: Dyp søvn

Kapittelet begynner med at hovedpersonen overlever togavsporingen, men blir tatt til fange av Catnap, antagonisten i dette kapittelet og medlem av Smiling Critters. Han kaster hovedpersonen inn i søppelkvernen, som han klarer å rømme fra. Derfra får han en telefon fra Ollie, en ny karakter som ser ut til å ha tilgang til forskjellige deler av fabrikken og er villig til å hjelpe oss med Catnap, en lojal tilhenger av The Prototype og det siste hinderet som står mellom oss og ham.

Veien fører oss til Playcare, et underjordisk barnehjem hvor Playtime Co. utførte eksperimenter på foreldreløse barn, og som nå er Catnaps tilholdssted. Under utforskningen blir vi påvirket av rød røyk, som får oss til å hallusinere. For å tilintetgjøre den kommer vi til "Home Sweet Home", de foreldreløse barnas bolig. Når strømmen på stedet er gjenopprettet, møter vi igjen Kissy og Poppy, som ber om unnskyldning for sitt svik og ber om vår hjelp til å drepe prototypen.

Poppy Playtime Kapittel 1-3

Etter møtet forteller Ollie oss at vi må gå til Playcare-skolen, der Miss Delight, en dukke som simulerer en lærer, venter på oss og vil jage oss når vi slutter å se på henne. Vi skal ta livet av henne ved å knuse hodet hennes i en elektrisk dør. Senere kommer vi til det nedre nivået av Playcare, der vi ser Catnap tilbe en skulptur av lekelik til ære for Prototypen. Vi går gjennom en labyrint og finner Dogday, lemlestet av Catnap, som ber oss om å forlate fabrikken. De smilende krypene bruker liket av Dogday til å drepe oss, men vi slipper unna.

Til slutt kommer vi til generatorrommet, der vi konfronterer og beseirer Catnap ved å gi ham elektrisk støt. Mens han ligger døende, dukker Prototypens hånd opp, dreper ham og tar med seg liket hans. Ollie gratulerer oss og advarer oss om at vi er nærmere den endelige trusselen. Vi gjenoppretter strømmen, fjerner den røde røyken og finner Poppy og Kissy. Poppy viser oss en overvåkningsvideo fra den såkalte "Hour of Joy", en hendelse der lekene massakrerte ansatte og besøkende på fabrikken. De kommer til en heis som går både opp og ned, så de lar Kissy gå ned alene. Dukkens redselsskrik høres, og Poppy prøver å gå tilbake for å hente henne, men portene lukkes, og vi er fanget.

Poppy Playtime Kapittel 4: Trygg havn

Dette kapittelet begynner der det forrige slutter, med hovedpersonen dratt ned i dypet av leketøysfabrikken, der nye farer lurer, i tillegg til diverse dokumenter og VHS-kassetter. Etter å ha funnet dagboken til den foreldreløse Riley, kommer vi til et underjordisk fengsel i nærheten av en leketøyskirkegård, der Doktoren dukker opp. I arkivet må vi møte pianosaurusen og vår allierte Doey the Doughman, som senere vil hjelpe oss med å konfrontere Doktoren og ta Omni-hånden hans, som er nødvendig for å fikse Safe Haven-generatoren. Etter noen små forviklinger kommer vi til en labyrint, og i en ny kamp får vi tak i Omni-chippen fra doktorens hjerne.

Takket være samarbeidet med Doey, som distraherer Prototypen, kan vi endelig reparere generatoren. Etter en eksplosjon som ødelegger mange leker som en del av Prototypens plan, vender Doey seg mot oss, og etter å ha beseiret ham bruker vi et overvåkningskamera til å lete etter mulige overlevende. Etter å ha falt gjennom et hull, til tross for Kissy Missys forsøk på å redde oss, havner vi ved inngangen til laboratoriet, der vi oppdager at Huggy Wuggy fortsatt er i live. Akkurat idet han er i ferd med å fange oss, blir vi låst inne i et rom der det begynner å komme rød røyk...



Med dette er du nå oppdatert og klar til å begynne å spille Poppy Playtime Kapittel 5: Broken Things og nyte det fra begynnelsen. Selv om det ser ut til at vi har fortalt mange deler av historien, er det visse detaljer som fortsatt gjenstår å oppdage, så hvis du vil ha mer, kan du spille de fire kapitlene, der du vil oppdage at ikke alt er som det ser ut til ...