Alt du trenger å vite før sommerens store spillavsløringer

Denne uken er en av de største i spillbransjen. I løpet av den kommende helgen kommer vi til å se flere show som vil gi oss spennende kunngjøringer om alt som har med gaming å gjøre. Enten du bare venter på å se noen av de nye Call of Duty eller du har hver 2024-kalenderutgivelse kartlagt i hodet ditt, kan det være litt forvirring om hvilket show som kan være viktigst for deg. Hvis du klør deg i hodet og lurer på hva du skal se og når, har vi skissert de viktigste showene nedenfor.

Guerrilla Collective Online Showcase - 6. juni kl. 19

Guerrilla Collective Online Showcase lover en hel haug med spillavsløringer, informasjon, kunngjøringer og trailere. Vi er ikke helt sikre på hva som er låst inn for showet ennå, men hvis du er en fan av mindre titler som Until Then, Squirrel with a Gun og Undead West, kan det være lurt å ta en titt på dette. Du kan se fra Guerrilla Collectives YouTube- eller Twitch-kanaler.

Access-Ability Summer Showcase - 7. juni kl. 17

Access-Ability Showcase feirer alt som har med tilgjengelighet i spill å gjøre, og ser på nylig utgitte og kommende titler laget av utviklere med nedsatt funksjonsevne, og nå som vi går inn i en ny æra for tilgjengelighet, føles det som et flott tilskudd til sommerarrangementene våre. Du kan følge med på Twitch og YouTube, der Laura Kate Dale er vert.

Summer Game Fest Showcase - 7. juni kl. 23

Summer Game Fest Showcase er bestefaren over dem alle, og lover en haug med spennende informasjon om de største spillene vi ser frem til i 2024 og fremover. Det er garantert mye reklame, siden dette er et Keighley-show, men det er også noe av det nærmeste vi kommer nå som E3 er borte. Hvis du vil se sammen med oss, strømmer vi showet live mens det skjer, og du finner det på GR Live-hjemmesiden.

Day of the Devs - 8. juni kl. 01

Umiddelbart etter Summer Game Fest Showcase, og den 8. juni her i Europa, fortsetter Day of the Devs med spillavsløringer, kunngjøringer og mer, med et spesielt fokus på indiespill. Vi kommer ikke til å strømme Day of the Devs-showet når det finner sted, men du kan fortsette å se det fra de samme YouTube- og Twitch-strømmene som de som viste Summer Game Fest.

Devolver Direct - 8. juni kl. 02

Hvis du fortsatt er sulten på spillnyheter etter dette (og ikke har sovnet på grunn av den sene starten), bør du holde deg våken for å se Devolver Direct. Det er Volvys 15-årsdag, og du kan være sikker på at Devolver Digital kommer til å feire med stil. Forvent en haug med sprøheter, merkelig humor og flere spillavsløringer fra Devolver. Devolvers showcase finner du på YouTube og Twitch.

Future of Play Direct - 8. juni kl. 17

Etter en lang powernap kan du våkne opp på lørdag akkurat i tide til Future of Play Direct. Denne fremvisningen kommer til å bli arrangert av en V-Tuber og lover hekseri og anime-jenter. Hvis det ikke forteller deg hva du er inne for, vet jeg ikke hva som vil. Trinket Studios, Texel Raptor, Mighty Yell og Studio Pixel Punk blant andre utviklere vil være til stede, så hold øye med YouTube hvis noen av disse navnene treffer en akkord.

Wholesome Direct - 8. juni kl. 18

Wholesome Direct fokuserer på historiefortelling, kunst og unike spillopplevelser, og lar deg legge fra deg haglene og sverdene for å oppleve spill som gir deg en annerledes form for moro. For de som elsker koselige eller sunne spill, kan du sjekke ut Wholesome Direct på YouTube og Twitch.

Latin American Games Showcase - 8. juni kl. 19

Som du kanskje har gjettet ut fra navnet, feirer Latin American Games Showcase titler som er utviklet i LATAM-regionen og av latinamerikanere over hele verden. Det er satt til å ta en titt på over 70 spill, med et bredt utvalg av sjangre, stiler og mer. Som vanlig kan du kikke på det på YouTube og Twitch.

Women-led Games Showcase - 8. juni kl. 20.30

Akkurat som med Latin American Games Showcase, kan du sikkert gjette motivet for dette arrangementet. Det fokuserer på studioer og spill som i stor grad er laget av kvinner. Du kan forvente deg et bredt spekter av titler, og du kan se det på YouTube og Twitch.

Future Games Showcase - 8. juni kl. 21

Med Roger Clark (Arthur Morgan i Red Dead Redemption 2) og Britt Baron (Tifa i Final Fantasy VII: Rebirth) som programledere, vil Future Games Show by på over 40 titler for PC og konsoll, og gi oss nok en stor titt på noen av de beste spillene for 2024 og fremover. Du kan se det live via flere sosiale medieplattformer, men siden du sannsynligvis allerede er på YouTube og Twitch hvis du har sett noe annet på denne listen, kan du ha disse lenkene.

Xbox Games Showcase - 9. juni kl. 19

Etter en fullpakket lørdag, er søndagen ganske lett når det gjelder mengden show du får se, men den inneholder en av de største i Xbox Games Showcase. Forvent mer fra alt Xbox-relatert, som inkluderer mange IP-er på dette punktet for å si det mildt. Du kan også fange denne strømmen på Gamereactors livestream, hvor vi dykker ned i alle de store kunngjøringene når de kommer. I tillegg vil det bli fulgt av en grundig titt på Call of Duty: Black Ops 6.

PC Gaming Show - 9. juni kl. 22

I år er det 10-årsjubileum for PC Gaming Show, som - du gjettet det - fokuserer på alt som har med PC-spill å gjøre. Vi kommer til å se rundt 50 titler som en del av dette showet, så hvis du ikke er utbrent etter å ha sett hva Xbox har å by på, kan du alltids hoppe inn og sjekke det ut på YouTube, Twitch og Steam hvis du har lyst.

Ubisoft Forward - 10. juni kl. 20.30

Det siste store showet vi vil dekke i denne artikkelen, Ubisoft Forward, vil også være tilgjengelig på GR Live-hjemmesiden vår, og det vil inneholde en kortere presentasjon av de kommende spillene fra Ubisoft. Vi forplikter oss ikke til noen overraskelser her, og det ser ut til at hele showet vil bestå av spill vi vet om, for eksempel Assassin's Creed Shadow, Star Wars Outlaws og XDefiant.