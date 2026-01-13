Alt du trenger å vite om Code Vein II

HQ

Spillverdenen begynner sakte å ta seg opp igjen med en gradvis økning i antall utgivelser. En av titlene som lanseres i årets første måned er Bandai Namcos rollespill Code Vein II, der verden (som så ofte før i rollespill) er truet.

Den eneste som kan rette opp i dette, er en Revenant Hunter, som selvfølgelig spilles av deg. Dette fører til en rekke tidsreiser for å endre på ting med mål om å unngå verdens undergang. Bandai Namco lover Soulslike-inspirerte kamper og gode muligheter til å tilpasse våpen og evner.

Spillet slippes 30. januar til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X. Nedenfor finner du en ny og ganske omfattende oversiktstrailer med ekstra alt og mye gameplay.