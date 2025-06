Alt du trenger å vite om de amerikanske B-2-bombeflyene som angrep Irans atomanlegg

HQ

Siste nytt om Israel og Iran . Den 21. juni 2025 iverksatte USA en militæroperasjon mot Irans kjernefysiske infrastruktur, noe som markerte et avgjørende øyeblikk i den pågående konflikten mellom Israel og Iran. Operasjonen innebar utplassering av B-2 Spirit stealth-bombefly og Tomahawk kryssermissiler rettet mot sentrale iranske atomanlegg.

New York, NY / USA - 4. juli 2020: B-2 Spirit Stealth-bombefly over New York. Feiringen av uavhengighetsdagen // Shutterstock

President Donald Trump kunngjorde at amerikanske styrker hadde gjennomført luftangrep mot tre store iranske atomanlegg: Fordow, Natanz og Isfahan. Angrepene ble gjennomført med B-2-bombefly utstyrt med GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) bunkerbomber, som er designet for å trenge gjennom dypt nedgravde mål. I tillegg ble det brukt Tomahawk-missiler mot andre strategiske mål.

GBU-57A/B MOP // Shutterstock

B-2 Spirit-bombeflyet, som er utviklet av Northrop Grumman, er kjent for sin stealth-egenskaper og evne til å levere både konvensjonell og kjernefysisk nyttelast. Flyvingedesignet minimerer radartverrsnittet, noe som gjør det mulig å trenge gjennom avansert luftvern. GBU-57A/B MOP, som veier 30 000 pund, er spesielt utviklet for å ødelegge herdede underjordiske mål, noe som gjør den ideell for oppdrag mot anlegg som Fordow.

Nærbilde av Northrop Grumman-skiltet på bygningen i Oklahoma City, Ok, USA, 21. mars 2022. Northrop Grumman Corporation er et amerikansk selskap innen romfarts- og forsvarsteknologi. // Shutterstock

Iran fordømte USAs angrep, stemplet dem som skandaløse og advarte om evige konsekvenser. Den iranske utenriksministeren understreket at angrepene brøt med folkeretten, og lovet å fortsette Irans atomprogram. Som gjengjeldelse avfyrte Iran rakettangrep mot Nord- og Sentral-Israel, der minst 20 personer ble såret og betydelige skader ble forårsaket.

Irans utenriksminister Seyed Abbas Araghchi taler under et møte i FNs sikkerhetsråd om Midtøsten om situasjonen i Israel-Libanon i FNs hovedkvarter i New York 25. september 2024. // Shutterstock

Internasjonalt har operasjonen vakt blandede reaksjoner. Mens noen land uttrykker støtte til USAs aksjon, oppfordrer andre til tilbakeholdenhet for å forhindre ytterligere regional destabilisering. FNs sikkerhetsråd innkalte til krisemøter for å håndtere den eskalerende krisen.

Dette kan interessere deg :



Denne operasjonen med B-2-bombefly representerer en betydelig opptrapping av USAs militære engasjement i Midtøsten. Selv om det umiddelbare målet var å nøytralisere Irans kjernefysiske kapasitet, er de langsiktige konsekvensene fortsatt usikre. Potensialet for ytterligere iransk gjengjeldelse, inkludert asymmetriske krigføringstaktikker, utgjør en fortsatt trussel mot den regionale stabiliteten.

Bilder av Israels statsminister Netanyahu og Irans øverste leder ayatollah Khamenei vises på telefonskjermene, med Israels og Irans flagg synlige i bakgrunnen. New York, USA 26.06.20205 // Shutterstock

Per 22. juni 2025 er rundt 40 000 amerikanske soldater stasjonert i regionen, og det forventes ytterligere utplasseringer. Det internasjonale samfunnet følger nøye med, i håp om en nedtrapping av fiendtlighetene og en tilbakevending til diplomatiske forhandlinger.

Hvis du vil utforske konflikten i kronologisk rekkefølge, kan du sjekke ut videoene nedenfor: