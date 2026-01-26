Alt du trenger å vite om den nihilistiske pingvinen: Memet som knuser internett

HQ

En enkelt pingvin som forlater kolonien sin burde ikke bety så mye. Likevel har det stille bildet de siste dagene tatt over overskriftene. Internett har gitt den navnet "Nihilistpingvinen", og på den måten gjort et kort naturopptak til et symbol på moderne desillusjon.

I sentrum for trenden står et kort klipp som viser en Adélie-pingvin som løsriver seg fra gruppen sin og setter kursen innover mot fjellene i Antarktis. Videoen, som er strippet for kontekst og utstyrt med sparsomme bildetekster, ga umiddelbar gjenklang. Brukerne projiserte sine egne følelser over på fuglen: utmattelse, løsrivelse, trass og fristelsen til å bare gå sin vei. Det som fulgte: Memet som knuste internett. Her er alt du trenger å vite om Nihilist Penguin.

Den overraskende opprinnelseshistorien

Til tross for at filmen føles skreddersydd for sosiale medier, er den ikke ny. Det kommer fra Encounters at the End of the World, Werner Herzogs dokumentarfilm om Antarktis fra 2007. I en kort scene observerer Herzog en pingvin som går bort fra kolonien sin, en oppførsel som ifølge forskerne er uvanlig, ettersom pingviner vanligvis holder seg nær kysten i store grupper. I mange år eksisterte øyeblikket som en merkelig, hjemsøkende bisetning. På nettet har det blitt gjenfødt som en metafor. "Den ensomme pingvinen" ble til "den nihilistiske pingvinen", og internett gjorde resten.

Da Det hvite hus sluttet seg til meme

Trenden tok en uventet politisk vending da Det hvite hus' offisielle konto delte et AI-generert bilde av USAs president Donald Trump gående sammen med en pingvin. Pingvinen bar et amerikansk flagg, mens Grønlands flagg dukket opp i bakgrunnen. Bildeteksten: "Omfavn pingvinen." I stedet for å fremstå som lekent eller kunnskapsrikt, utløste innlegget en rask motreaksjon. Brukerne påpekte en grunnleggende geografisk feil (pingviner bor ikke på Grønland), mens andre gjorde narr av bildets kunstige detaljer, inkludert identiske fotavtrykk for Trump og pingvinen.

Reaksjoner fra politiske skikkelser, som Laila Cunningham

Bildet har også ført til nye spenninger rundt Trumps gjentatte kommentarer om Grønland. Danske politikere reagerte med dårlig skjult sarkasme, noe som understreket den økende frustrasjonen i Europa over presidentens retorikk. I stedet for å adoptere memet, forsterket innlegget følelsen av avstand som det forsøkte å kapitalisere på. Situasjonen eskalerte ytterligere da politiske personer, som Laila Cunningham, gjentok bildene i sine egne innlegg. Det som begynte som et stille, eksistensielt meme, var til slutt blitt et politisk symbol.