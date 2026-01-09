Alt du trenger å vite om det hypersoniske missilet Oreshnik, som kan utstyres med atomvåpen

HQ

Russlands rapporterte bruk av Oreshnik-missilet mot Ukraina har gitt fornyet global oppmerksomhet rundt et av Moskvas nyeste og mest kontroversielle våpen: et ballistisk mellomdistansemissil med kjernefysisk kapasitet som Russlands president Vladimir Putin gjentatte ganger har fremhevet som praktisk talt umulig å stoppe.

Angrepet markerte bare den andre kjente bruken av missilet i kamp, noe som understreker både missilets symbolske betydning og det budskapet Moskva ser ut til å være innstilt på å sende mens krigen i Ukraina fortsetter og den diplomatiske innsatsen fortsatt er skjør. Her er en oversiktlig oversikt over hva Oreshnik er, hvorfor det er viktig, og hva bruken av det kan bety.

Hypersonisk missil med atomvåpenkapasitet, kjent som Oreshnik (konsept) // Shutterstock

Hva er Oreshnik-missilet?

Oreshnik (russisk for "hasselnøtttre") er et ballistisk mellomdistansemissil (IRBM) som kan bære flere stridshoder, inkludert atomstridshoder. Det antas å stamme fra Russlands RS-26 Rubezh-missilprogram, som opprinnelig ble utviklet som et interkontinentalt ballistisk missil. I motsetning til kryssermissiler skytes ballistiske missiler høyt opp i atmosfæren før de faller ned i ekstreme hastigheter, noe som gjør dem langt vanskeligere å avskjære. Oreshnik beskrives ofte som hypersonisk fordi det beveger seg godt over Mach 5, og når hastigheter på rundt 13 000 kilometer i timen under flyging. Med en estimert rekkevidde på rundt 5000 kilometer er det meste av Europa innenfor rekkevidde.

Hva skiller det fra andre missiler?

Oreshniks mest bemerkelsesverdige egenskap er evnen til å utplassere flere stridshoder som kan målrettes uavhengig av hverandre, noe som vanligvis forbindes med interkontinentale langdistansemissiler. Hvert stridshode kan utløse delammunisjon som separeres under flyvningen og treffer et målområde nesten samtidig. Denne konstruksjonen øker ødeleggelsespotensialet og kompliserer luftforsvaret, særlig hvis missilet har med seg ekte sprengstoff i stedet for test- eller attrappladninger. Selv om Russland hevder at missilet er "ustoppelig", er det sannsynlig at slike uttalelser overdriver effekten på slagmarken. Vi kan likevel være enige om at det vil være ekstremt vanskelig å avskjære et missil av denne typen.

Har det blitt brukt før?

Ja, men sjelden. Den første bekreftede bruken av Oreshnik skjedde i november 2024, da Russland avfyrte det mot et militæranlegg i den ukrainske byen Dnipro. Ukrainske tjenestemenn sa senere at missilet hadde ikke-eksplosive stridshoder eller falske stridshoder, noe som tyder på at oppskytingen kan ha vært like mye en demonstrasjon som et operativt angrep. Den siste oppskytingen, som var rettet mot Vest-Ukraina nær NATO-grensen, ser ut til å ha vært langt mer målrettet. Selv om detaljene om nyttelasten fortsatt er uklare, har ukrainske myndigheter bekreftet at et område med kritisk infrastruktur ble truffet.

Hvorfor bruker Russland den nå?

Moskva har fremstilt angrepet som en gjengjeldelse, og hevdet at det var et svar på et angivelig ukrainsk angrep på en russisk presidentbolig. Ukraina og vestlige etterretningstjenester har avvist denne påstanden og kalt den ubegrunnet. Strategisk sett tyder timingen på et bredere motiv:



Å signalisere eskalering uten å krysse atomterskelen.



Advarsel til NATO-land om at de er innen rekkevidde.



Forsterke avskrekkingen når fredsforhandlingene går i stå.



Ved å velge et system med kjernefysisk kapasitet (selv med et konvensjonelt stridshode) understreker Russland den latente kjernefysiske dimensjonen i konflikten uten å faktisk bruke kjernevåpen.

Forårsaket angrepet store skader?

Så langt ser de rapporterte skadene ut til å være begrensede, selv om detaljene fortsatt er sparsomme. Ukrainske tjenestemenn sa at et kritisk anlegg ble truffet, mens Russland hevdet at angrepet var rettet mot droneproduksjon og energiinfrastruktur, som begge er viktige bærebjelker i Ukrainas krigsinnsats. Det ble ikke umiddelbart rapportert om tap av menneskeliv. Den virkelige virkningen kan være psykologisk og strategisk snarere enn fysisk, og minner Ukraina og dets allierte om Russlands avanserte missilkapasitet.

Er dette en kjernefysisk trussel?

Oreshnik-missilet har kjernefysisk kapasitet, men det er ingenting som tyder på at det ble brukt kjernefysisk last. Likevel har utplasseringen av missilet stor symbolsk betydning. Ukrainas utenriksminister beskrev angrepet som en trussel mot europeisk sikkerhet og etterlyste en sterk internasjonal reaksjon, og hevdet at Russland bevisst tester Vestens besluttsomhet. Selv om Oreshnik ikke endrer balansen på slagmarken fundamentalt, øker bruken av den innsatsen ved å viske ut grensen mellom konvensjonell og kjernefysisk signalgivning.

Hva skjer nå?

Russland har antydet at Oreshnik nå er i serieproduksjon, og har til og med utplassert systemet hos allierte Hviterussland. Det tyder på at missilet kan komme til å spille en tilbakevendende rolle i Moskvas militære budskap. Hvorvidt det blir et regulært våpen på slagmarken eller forblir et sjeldent skremselsverktøy, vil avhenge av hvordan krigen (og de diplomatiske bestrebelsene for å få slutt på den) utvikler seg.