Alt du trenger å vite om dommedagsklokken før den oppdateres 27. januar

Når du leser dette, er menneskeheten bare sekunder unna en katastrofe. Bokstavelig talt. I dag samles eksperter for å justere dommedagsklokken, det sterke symbolet på hvor nær vi er en global katastrofe. Men hva betyr det egentlig, og bør du begynne å hamstre forsyninger?

Hva er dommedagsklokken?

Dommedagsklokken er ikke en bokstavelig klokke som teller ned til verdens undergang. Den ble opprettet i 1947 av Bulletin of the Atomic Scientists, og er en metaforisk måler for eksistensielle trusler mot menneskeheten. Til å begynne med var det atomvåpen etter andre verdenskrig som var hovedbekymringen.

Hva skjer i dag?

I dag konsulterer styret av forskere (inkludert eksperter på klimaendringer, atomteknologi, kunstig intelligens og sikkerhet) Nobelprisvinnere for å stille klokken, vanligvis hvert år i januar, basert på den globale utviklingen. Jo nærmere midnatt viserne er, desto nærmere er vi, metaforisk sett, å "ødelegge verden". Det kan bety atomkrig, klimakatastrofe eller AI-drevet kollaps av viktige systemer.

Hvor er klokken nå?

I fjor ble dommedagsklokken stilt til 89 sekunder før midnatt: det nærmeste noensinne. Dette gjenspeilte et år med store kriser: Russland-Ukraina-konflikten, spenningene i Gaza, klimakriser og økende politisk ustabilitet verden over.

Hva skjer hvis klokken slår midnatt?

Midnatt på dommedagsklokken er ikke et fyrverkeri, men en advarsel. Den symboliserer at menneskeheten har mislyktes i å forhindre en global katastrofe. Det kan være atomkrig, klimakatastrofe eller en teknologisk kollaps drevet av kunstig intelligens. Det er en påminnelse, ikke en bokstavelig nedtelling...

Hvorfor kan klokken komme nærmere i år?

Eksperter advarer om at dagens geopolitiske spenninger, manglende klimatiltak og den raske utviklingen av kunstig intelligens kan føre klokken enda nærmere midnatt. Kort sagt er dommedagsklokken et barometer for risiko. Det er en oppfordring til handling, en påminnelse om at de beslutningene vi tar i dag, enten kan føre menneskeheten nærmere katastrofen eller trekke oss tilbake fra randen.

Hvor nær har vi kommet verdens undergang?

I år: Minuttet før midnatt



2025: 1.29



2023: 1.5



2020: 1.67



2018: To



2017: 2.5



2015: Tre



2012: Fem



2010: Seks



2007: Fem



2002: Sju



1998: Ni



1995: 14



1991: 17



1990: 10



1988: Seks



1984: Tre



1981: Fire



1980: Sju



1974: Ni



1972: 12



1969: 10



1968: Sju



1963: 12



1960: Sju



1953: To



1949: Tre



1947: Sju



Senere i dag får vi vite hva klokken er i 2026.