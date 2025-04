Alt du trenger å vite om "frigjøringsdagen"

HQ

Siste nytt om USA . President Donald Trump kunngjorde onsdag en omfattende pakke med tollsatser. For de som lurer på hva som egentlig ligger bak overskriftene, her er en nærmere titt på det han har kalt "frigjøringsdagen".

"Dette er en av de viktigste dagene i vår nasjons historie", erklærte Trump under en briefing i Rose Garden, og understreket at disse tiltakene er utformet for å dempe det han anser som langvarig misbruk av utenlandsk handelspraksis.

Den nye politikken innfører en toll på 25 % på alle utenlandskproduserte biler fra og med midnatt, et tiltak som er ment å styrke den innenlandske bilindustrien. I tillegg har administrasjonen beskrevet en rekke gjensidige tollsatser rettet mot rundt 60 nasjoner. Blant disse er :



Den europeiske union : 20 %.

Kina : 54%.

Kambodsja : 49%.

Vietnam : 46%.

Thailand : 36%.

Taiwan : 32%.

Sør-Afrika : 30%.

Japan: 24 %.



For land som ikke er spesifikt oppført, gjelder nå en grunntariff på 10 %.