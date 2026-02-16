Alt du trenger å vite om giftstoffet som angivelig ble brukt til å drepe Aleksej Navalnyj

HQ

To år etter at den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj døde, sier Storbritannia og flere europeiske allierte at de har identifisert stoffet som sannsynligvis forårsaket dødsfallet: en sjelden nervegift kjent som epibatidin. Ifølge det britiske utenriksdepartementet ble det funnet spor av giften i prøver som ble tatt fra Navalnyjs kropp etter at han døde i en sibirsk straffekoloni. De allierte hevder at bare den russiske staten hadde "midler, motiv og mulighet" til å ta i bruk et slikt stoff. Moskva har avvist beskyldningene som en informasjonskampanje. Men hva er pilfroskgiften som angivelig ble brukt til å drepe Aleksej Navalnyj? Her er alt du trenger å vite.

Hva er epibatidin?

Epibatidin er en kraftig naturlig nervegift som først ble isolert fra huden til en søramerikansk pilgiftfroskeart, inkludert Anthony's poison arrow-frosk og Phantasmal poison-frosk. Stoffet ble opprinnelig oppdaget i frosker som hører hjemme i Ecuador og Peru. I naturen akkumulerer disse amfibiene giften gjennom kosten, og produserer alkaloider som lagres i huden som en forsvarsmekanisme. Frosker som er oppdratt i fangenskap, produserer ikke epibatidin fordi de mangler de nødvendige kildene i kosten. Toksikologer beskriver epibatidin som usedvanlig potent, og det anslås å være rundt 200 ganger sterkere enn morfin. Selv om det har blitt studert for potensiell bruk som smertestillende middel og i behandling av inflammatoriske lungesykdommer, har det aldri blitt godkjent for klinisk bruk på grunn av sin ekstreme toksisitet.

Hvordan virker det?

Epibatidin er rettet mot nikotinacetylkolinreseptorer i nervesystemet. Disse reseptorene er avgjørende for overføring av signaler mellom nerver og muskler. Når de overstimuleres, kan de utløse alvorlige symptomer som muskelrykninger, kramper, lammelser, redusert hjertefrekvens og respirasjonssvikt. I dødelige tilfeller er kvelning en typisk dødsårsak, ettersom pustemuskulaturen slutter å fungere. Eksperter sier at påvisning av epibatidin i blodet tyder sterkt på at det er gitt med vilje. Dets sjeldenhet og styrke gjør utilsiktet eksponering svært usannsynlig.

Hvor sjeldent er det?

Epibatidin regnes som svært sjeldent. Det finnes naturlig bare i bestemte arter av pilgiftfrosk innenfor et smalt geografisk område i Sør-Amerika. Å utvinne det fra ville frosker ville kreve svært spesifikke miljø- og kostholdsforhold. Giften kan også syntetiseres i et laboratorium, men det krever avansert kjemisk ekspertise og fasiliteter. Ifølge toksikologieksperter er de dokumenterte tilfellene av epibatidinforgiftning svært begrensede og stort sett begrenset til laboratoriehendelser, og ingen av dem har vært dødelige.

Hva har Russland sagt?

Storbritannia og allierte europeiske regjeringer sier at laboratorietester har bekreftet tilstedeværelsen av epibatidin i Navalnyjs kropp. De hevder at bare den russiske staten kan ha fått tak i og tatt i bruk et så sjeldent stoff. Kreml har avvist funnene. Russiske myndigheter har tidligere uttalt at Navalnyj døde av naturlige årsaker. Den russiske ambassaden i London avviste de siste påstandene som politisk motiverte, mens Kremls talsperson Maria Zakharova beskrev dem som et forsøk på å avlede oppmerksomheten fra innenrikspolitiske spørsmål i Vesten. Navalnyj, som var 47 år gammel da han døde, hadde sittet fengslet i tre år og ble kort tid før sin død overført til en straffekoloni i Arktis. Russiske myndigheter sa at han følte seg uvel etter en spasertur, kollapset og ikke kom til bevissthet igjen.