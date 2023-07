Alt du trenger å vite om historien og spillingen i Lords of the Fallen

HQ

Lords of the Fallen ble lansert på Summer Game Fest for en måned siden, og nylig på Gamelab Barcelona var vi så heldige å få en prat med Hexworks' utøvende produsent Saúl Gascón for å lære mye mer om det etterlengtede action-RPG-spillet, inkludert den dype historien, den doble verdenen og den differensierende mekanikken. Her er hele videointervjuet og noen utdrag fra flere av temaene:

HQ

Den delte verdenen og lampens kjernemekanikk

"Du må se dette som en helhetlig pakke. Dette er en spillmekanikk, men også en del av fantasien. Det påvirker selvfølgelig det visuelle, men det påvirker også spillingen, det påvirker alt. Fortellingen, karakterene, alle involverte blir påvirket av dette.

"Vi har tre guder i spillet: Guden for Radiance, som er, la oss si, de klassiske gode gutta, englene. Du har guden av Rogar, demonguden av rogar, den falne herren, som er Adyr. Og så har du en tredje fraksjon, som ledes av Putrid Mother. Og dette er i bunn og grunn det som skjer når noen i dette universet dør. Hva som skjer med disse menneskene. Så du har faktisk en skapning som spiser sjelene til menneskene som dør.

Dette er en annonse:

"Så hva er du der? Du som spiller er død for lenge siden, og du blir gjenopplivet av lampen. Hva er lampen? Lampen er, ingen spoilere, men lampen er en del av denne gudinnen. Den gir deg muligheten til å reise mellom de levendes verden, Axiom, og de dødes verden, Umbral.

"Så hvordan påvirker dette spillet? Rent pragmatisk kommer du til å jobbe rundt i spillverdenen, du kommer til å utforske. Og noen ganger vil du finne en blokkering, som 'åh faen, jeg vet ikke hvor jeg skal gå'. Da kan du heve lampen, og med den kan du kikke over på den andre siden, se deg rundt og si "aha, det er en vei der", eller en dør, eller en fiende, eller hva det nå enn er. Da ser du hva som faktisk blokkerer fremgangen din.

"Og så kan du når som helst bestemme deg for at lampen skal fortære kroppen din og bli en del av Umbral, eller reise til Umbral riket. Men det innebærer en risiko, for hvis du dør i Umbral, er det den sanne døden. Så du må alltid være forsiktig når du vil gjøre dette.

Det du oppnår med dette, er to parallelle universer. De er som to sider av samme mynt. Det ene kan ikke leve uten det andre, men samtidig prøver det ene å spise det andre, så det er et litt sprøtt univers.

Dette er en annonse:

"Og så skal du gå rundt, plukke lampen din og se hva som er på den andre siden.

Men du må være forsiktig, for når du bruker lampen, ser skapningene på den andre siden deg også. Så de kan når som helst trekke deg inn".

Et håndlaget kart med en prosessuell vri

"Vi ønsket å tilby en veldig, la oss si, håndlaget og polert opplevelse. Så vi har designet og bygget alt for hånd. De to verdenene, den ene oppå den andre. Så du kan tenke deg hvor vanskelig det er å lage ett spill, tenk deg å lage to sider av et spill med to, la oss si, lag.

"Det er imidlertid en del som jeg ikke kan si så mye om, for den vil vi avsløre senere. Men det er faktisk slik at mens du er i Umbral, erter vi deg med at det er fiender som forfølger deg når du er i Umbral. Og faktisk er det slik at jo lenger du oppholder deg der, jo farligere blir disse fiendene. Så den delen er faktisk prosedyrebasert. Det vi ønsker å gi deg i denne typen spill, er å ta vare på læringskurven din, noe som er veldig viktig. Så det er som om du kommer til et nivå, og så dør du."

"Så lærer du deg mønstrene til fiendene, hvor de er plassert osv. Og det gjør at du kan avansere litt etter litt. Men når du går til Umbral, er det en tilfeldig sjanse for at ting dukker opp når de ikke burde, når du ikke forventer det. Så det spiller litt på skrekksjangeren.

"Kort sagt, i Umbral har vi bygget det opp slik at vi tenkte: Hvordan ville marerittverdenen til disse menneskene i denne verdenen se ut? For oss er det som Axiom, den virkelige verden, som er helt jævlig, ikke sant? Alle er, du vet, folk er ikke, la oss si, i sin beste mentale tilstand. Og hva er marerittene til disse menneskene, ikke sant? Så det er derfor det ser så forferdelig ut".

Grafikk og ytelse

"Akkurat nå yter det 60 fps på PS5 og Xbox Series X i Performance -modus, og 30 fps i Quality -modus. Men begge opplevelsene har en høy kvalitetsgrense når det gjelder grafikk.

"Vi har valgt den beste teknologien på markedet. Vi har inngått et samarbeid med Epic for å jobbe med Unreal Engine 5. Så vi utnytter teknologien deres. I tillegg har vi lagt til våre egne lag med teknologi. For eksempel for dualiteten mellom de to verdenene. Det vi gjør med det, er at vi i redigeringsprogrammet kan designe de to nivåene, slik at kunstnere eller designere bare kan gå inn og lage det de trenger for begge sider. Og med en knapp kan de bytte mellom de to verdenene."

HQ

Skapninger og fiender

"Som en del av Umbral Dread, denne sykdommen som dukker opp jo lenger du oppholder deg på Umbral. Der vil du se større skapninger dukke opp fra Umbral. Og det er noe som faktisk eskalerer.

"Så når du begynner, er det bare det mest grunnleggende. Etter hvert som du avanserer i spillet, blir det farligere og farligere. Men belønningen er også bedre. Så noen ganger vil du være der i et hjørne med skjoldet og sverdet ditt for å prøve å drepe de store gutta for å få ting.

"I tillegg har vi overalt det vi kaller Natives. Så hvert område, hver sone er veldig viktig for oss. Vi har bygget hvert nivå med sin egen tematikk og sine egne innbyggere. Så der vil du få en stor variasjon fra mindre fiender til store, problematiske møter.

"Og så har vi selvfølgelig rosinen i pølsa, som er sjefene, så vi har ganske mange sjefer i spillet vårt. Vi snakker om rundt 30 totalt, med forskjellige typer og størrelser. Og de mest spektakulære, som du så i traileren, er den store, bortskjemte avkommet som faktisk er like stort som en bygning.

"I denne verdenen er det ingen som bryr seg om deg. Dette er noe som er veldig viktig. For greia er at du ikke er helten, ikke sant? Du kan selvfølgelig bli helten, men det er vanligvis målet ditt. Så når du finner disse skapningene, gjør de det de skal. De er, du vet, som deg på en vanlig søndag, du er der og griller eller noe sånt, og så dukker det opp en fyr med et sverd, "hallo!". Du tenker: "Hva faen?". Så det er dette vi prøver å skape med disse sjefene: de er i økosystemet sitt, gjør greiene sine, og du er der og forstyrrer dem."

Å starte serien på nytt og ta hensyn til soulslike-fansen

"Det er viktig å merke seg at alle på Hexworks er store fans av denne sjangeren, actionrollespill generelt, men Souls spesielt. Så alle i teamet er veldig lidenskapelig opptatt av dette. Når du jobber med en sjanger, vil det alltid være likheter, ikke sant? Og vi er ikke sjenerte for det. Ja, vi har ting som noen kanskje synes ligner på et hvilket som helst FromSoftware -spill, men også på andre actionrollespill, som Final Fantasy eller et hvilket som helst annet RPG.

"For til syvende og sist ønsker vi å skape en opplevelse som tilfredsstiller de spillerne som ønsker den typen opplevelse. Men ja, vi setter vårt eget preg på det. Noen ganger med disse store tingene som Umbral, som er som et paradigmeskifte, som en endring av dødssyklusen, og så legger vi til et ekstra lag med utforskning og det vi kaller detektivspill. Du vil faktisk finne små biter av historien i Umbral, du vet, hendelser som skjedde i fortiden og så videre.

Men på toppen av dette har vi også tilgjengelighet. Vi har jobbet mye med kontrollene: "Ok, hvordan kan vi gjøre det bedre?". Og så har vi jobbet med mange små livskvalitetsdetaljer her og der, ting vi har gjort helt annerledes. Vi hadde ikke som mål å lage et spill som ligner på dette, men vi drikker alle fra samme fontene."

Det nye Lords of the Fallen lanseres 13. oktober på PS5, Xbox Series og PC.