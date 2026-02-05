Alt du trenger å vite om Luanniao: Kinas flygende hangarskip i "Star Wars"-stil

HQ

Kina har avduket et futuristisk konsept for et romfartsbasert hangarskip som skal kunne sende ut ubemannede jagerfly fra utkanten av jordens atmosfære. Prosjektet, som har fått navnet Luanniao, har vakt oppsikt på grunn av sin størrelse og sine ambisjoner, samtidig som det har vekket alvorlig tvil blant forsvarseksperter. Hvis du lurer på hva dette prosjektet går ut på, får du her alt du trenger å vite om Luanniao.

Hva er Luanniao?

Luanniao er et foreslått romkrigsfartøy som ble avslørt gjennom en konseptvideo som ble offentliggjort av kinesiske statlige medier. Det fremstår som et stort, trekantet, grått fartøy, mer science fiction enn konvensjonell militær maskinvare. Ifølge Beijing skal det kunne operere over dagens luftforsvarssystemer og fungere som en utskytningsplattform for ubemannede kampfly.

Hvor stort vil det være?

Hvis Luanniao blir bygget, vil det overgå alle eksisterende krigsskip. Kina hevder at det vil måle rundt 242 meter i lengde og 684 meter i bredde, med en startvekt på rundt 120 000 tonn, noe som er langt større enn dagens hangarskip eller romfly.

Hva vil det kunne frakte?

Statlige medier sier at hangarskipet kan ha opptil 88 ubemannede Xuan Nu-jagerfly. Dette vil ikke være lette droner, men tyngre fly med stealth-kapasitet, som angivelig vil være i stand til å avfyre hypersoniske missiler mens de opererer nær grensen til verdensrommet.

Hvorfor sier Kina at det er viktig?

En slik plattform kan operere over værsystemer, jagerfly og de fleste bakke-til-luft-missiler, og kan i teorien posisjonere seg over strategiske mål og slå til ovenfra. Analytikere mener at dette vil gi Kina en stor militær fordel, særlig i konfliktområder som Taiwan og Sør-Kinahavet.

Hvorfor er ekspertene skeptiske?

Forsvarseksperter stiller spørsmål ved om den nødvendige teknologien i det hele tatt finnes. Å holde et massivt fartøy svevende nær kanten av atmosfæren ville kreve enestående fremdriftssystemer og enorme drivstoffreserver. Å plassere den i bane rundt jorda vil medføre nye risikoer, blant annet sårbarhet for romskrot og anti-satellittvåpen.

Hva med raketter og oppskytingssystemer?

En oppskyting i denne størrelsesordenen vil kreve en tung, gjenbrukbar rakett. Kina fortsetter å jobbe med gjenbrukbare oppskytingssystemer, men ligger fortsatt mange år etter operasjonell kapasitet. Eksperter anslår at Beijing fortsatt kan være et tiår eller mer unna å kunne matche systemer som SpaceXs.

Er dette en del av en større plan?

Ja. Luanniao er en del av Kinas bredere Nantianmen-prosjekt (South Heavenly Gate), som ledes av Aviation Industry Corporation of China. Initiativet omfatter også konsepter som Baidis sjettegenerasjons jagerfly, som er designet for å operere i romnære høyder og skal vises frem for offentligheten i 2024.

Hvorfor kunngjøre det nå?

Analytikere ser timingen som strategisk. På hjemmebane gir prosjektet næring til en fortelling om teknologisk lederskap og fremtidig militær dominans. Internasjonalt signaliserer det ambisjoner og projiserer et bilde av kapasiteter som regionale rivaler ikke kan matche, selv om plattformen aldri forlater tegnebrettet.

Når kan den bli virkelighet?

Kina hevder at Luanniao kan bli operativ om 20 til 30 år. De fleste eksperter er ikke overbevist, og ser det mindre som et nært forestående våpensystem og mer som en langsiktig visjon, eller en nøye iscenesatt intensjonsdemonstrasjon...

