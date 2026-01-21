Alt du trenger å vite om Macrons "Top Gun"-solbriller: Modell, pris, formål og mer

HQ

På World Economic Forum i Davos tiltrakk den franske presidenten Emmanuel Macrons briller seg nesten like mye oppmerksomhet som talen hans. Macron hadde på seg mørke, reflekterende aviatorsolbriller innendørs, noe som utløste en viral frenzy på nettet, der brukere av sosiale medier kalte looken "Top Gun" og skapte memes der de forestilte seg ham i duell med USAs president Donald Trump.

Brillene, en Pacific S 01-modell fra det franske luksusmerket Henry Jullien, ble gitt til Macron i 2024. Brillene, som har en utsalgspris på 659 euro ($770), har klassiske speilglass og en elegant innfatning, noe som gjør dem perfekte for filmatiske sammenligninger, selv om deres primære formål denne dagen var medisinsk. Macrons kontor forklarte at han brukte brillene innendørs for å beskytte øynene etter en blodpropp.

Emmanuel Macron // Shutterstock

På nettet kom reaksjonen umiddelbart. Memer flommet over X, og en av dem viste en leken "duell i Davos" mellom Macron og Trump, komplett med flydresser i militærstil. Søk etter Henry Jullien-briller økte kraftig over hele verden, med en topp tidlig onsdag, og selskapet rapporterte om en flom av telefoner fra kunder som var ivrige etter å kjøpe samme stil. iVision Tech, det italienske morselskapet, så aksjene sine hoppe nesten 6 % etter eksponeringen.

Men oppmerksomheten handlet ikke bare om mote. Macron brukte talen sin til å fordømme Trumps trusler om toll på Frankrike og andre europeiske nasjoner, og kalte et slikt press "fundamentalt uakseptabelt" midt i USAs press for å kjøpe opp Grønland. Selv om internett snakket om flygerne, var Macrons budskap om europeisk samhold og transatlantisk diplomati fortsatt tydelig, og han lovet at Europa vil stå opp mot "mobbere".

Videre lesning: Nike selger ut antrekk brukt av Maduro.