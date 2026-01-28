Alt du trenger å vite om Nipah-viruset

HQ

Flyplasser over hele Asia har nylig innført Covid-kontroller etter et utbrudd av Nipah-viruset, en dødelig infeksjon som det foreløpig ikke finnes noen godkjent kur mot. Selv om det bare er rapportert om to bekreftede tilfeller i Vest-Bengal i India, er nesten 100 personer fortsatt i karantene mens myndighetene jobber for å hindre videre spredning. Nipah-viruset, som har dukket opp i utbrudd i Sør- og Sørøst-Asia siden 1999, er klassifisert av Verdens helseorganisasjon (WHO) som et høyprioritert patogen med epidemisk potensial. Den høye dødeligheten og evnen til å spre seg mellom mennesker, dyr og gjennom kontaminert mat gjør det til en alvorlig bekymring for folkehelsemyndigheter over hele verden. Her er alt du trenger å vite.

Hva er Nipah-viruset?

Nipah-viruset (NiV) er et zoonotisk virus, noe som betyr at det kan smitte fra dyr til mennesker. Fruktflaggermus av Pteropus-slekten er de naturlige vertene, men det kan også smitte griser, hunder, katter, geiter og andre dyr. Mennesker smittes vanligvis gjennom direkte kontakt med infiserte dyr eller mennesker, eller ved å spise mat som er forurenset med spytt, urin eller avføring fra flaggermus. Nipah-viruset ble først identifisert under et utbrudd blant malaysiske svinebønder i 1999, og har siden forårsaket flere utbrudd i India, Bangladesh, Malaysia, Singapore og Filippinene. Til tross for virusets alvorlighetsgrad har tilfellene hos mennesker historisk sett vært geografisk begrenset til Sør- og Sørøst-Asia.

Symptomer og risiko

Inkubasjonstiden for Nipah-viruset er vanligvis 4-21 dager, selv om det av og til har blitt rapportert om lengre perioder. Tidlige symptomer ligner influensa eller lungebetennelse, inkludert :



Feber.



hodepine



Muskelsmerter (myalgi).



Oppkast



Sår hals.



I alvorlige tilfeller kan viruset forårsake encefalitt (hjernebetennelse), hjernehinnebetennelse og andre nevrologiske komplikasjoner. Overlevende kan oppleve varige nevrologiske problemer, inkludert kramper eller personlighetsforandringer. Dødeligheten varierer fra 40-75 %, og det er derfor helsemyndighetene overvåker utbrudd nøye.

Hvordan Nipah-viruset sprer seg

Nipah-viruset kan overføres på flere måter:



Fra dyr til menneske: Direkte kontakt med infiserte flaggermus eller andre dyr.



Forurenset mat: Frukt eller fruktprodukter, for eksempel rå eller delvis fermentert daddelpalmesaft, som er forurenset av flaggermus.



Smitte fra menneske til menneske: Nærkontakt med smittede personer eller deres kroppsvæsker, særlig i helse- og omsorgsmiljøer.



Tiltak på flyplassen og internasjonal respons

Flyplasser i Thailand, Nepal og Taiwan trapper opp kontrollene etter hvert som Nipah-utbruddet utvikler seg. Reisende fra Vest-Bengal må nå gjennom feberscreeninger og andre symptomkontroller, og myndighetene deler ut "Health Beware Cards" til alle som kommer fra høyrisikoområder, og oppfordrer dem til å søke medisinsk hjelp umiddelbart hvis de blir syke. I mellomtiden har Taiwan hevet beredskapen til kategori 5, det høyeste nivået for alvorlige nye infeksjoner. Eksperter sier imidlertid at risikoen utenfor Sør- og Sørøst-Asia fortsatt er svært lav...

Behandling og forebygging

Det finnes for øyeblikket ingen spesifikk behandling eller lisensiert vaksine mot Nipah-virus. Behandlingen av smittede pasienter fokuserer på intensive støttetiltak. Flere eksperimentelle behandlinger, inkludert monoklonale antistoffer og antivirale midler, er under utvikling, men forebygging er avgjørende, særlig for reisende til endemiske områder:



Unngå kontakt med flaggermus og syke dyr.



Ikke spis rå eller delvis fermentert daddelpalmesaft.



Vask og skrell frukten grundig før du spiser den.



Bruk verneutstyr når du håndterer dyr eller pleier smittede personer.



Følg strenge regler for hygiene og infeksjonskontroll i helsevesenet.



Bunnlinjen

Nipah-viruset er fortsatt en alvorlig, men geografisk begrenset trussel. Selv om det nåværende utbruddet har ført til flyplasskontroller og karantenetiltak over hele Asia, understreker globale eksperter at bevissthet, tidlig oppdagelse og streng hygiene er de mest effektive måtene å forhindre videre spredning på...