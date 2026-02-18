HQ

Ramadan, den niende og helligste måneden i den islamske månekalenderen, begynner når den nye halvmånen (hilal) blir sett etter slutten av Sha'ban-måneden. Fordi den islamske kalenderen er basert på månesyklusen, forskyves datoene omtrent 10-11 dager tidligere hvert år, og lokale måneobservasjoner eller astronomiske beregninger avgjør når samfunnet begynner å faste. I 2026 forventes nymånen å være synlig i slutten av februar, noe som betyr at de første fastedagene faller rundt 18.-19. februar i Europa, men det nøyaktige tidspunktet varierer fra land til land og fra religiøs autoritet til religiøs autoritet. Her er alt du trenger å vite om ramadan og hvorfor startdatoene varierer fra land til land.

Hvordan bestemmes startdatoen?

Ramadan begynner ved solnedgang umiddelbart etter at nymånen er sett. Tradisjonelt har dette vært gjort på øyet eller med teleskop, men mange europeiske råd og moskeer bruker nå også astronomiske beregninger for å forutsi synligheten og fastsette startdatoer. Fordi månen ikke er synlig overalt på samme tid, kan ulike land, og til og med ulike islamske myndigheter i samme land, kunngjøre ulike startdatoer for ramadan.

Storbritannia



Forventet første fastedag: 18. eller 19. februar 2026.



Storbritannias islamske samfunn følger ofte lokale måneskinnsgrupper eller avgjørelser fra internasjonale råd. Prognosene for halvmånens synlighet antyder at Ramadans første fastedag mest sannsynlig er 18. februar, mens noen grupper oppgir 19. februar, avhengig av beregningsmetoder og lokale observasjoner.



Frankrike



Omstridt start: 18. eller 19. februar 2026.



I Frankrike har det vært ulike kunngjøringer: Den store moskeen i Paris erklærte onsdag 18. februar som den første fastedagen, mens det franske rådet for muslimsk tro (CFCM), som baserer seg på vitenskapelige og astronomiske data, fastsatte torsdag 19. februar som startdato. Dette gjenspeiler en bredere debatt om måneskinn kontra kalenderbaserte avgjørelser.



Tyskland



Sannsynlig start: 18. eller 19. februar 2026.



De tyske muslimske menighetene er også delt, og noen moskeer og råd velger 18. februar, mens andre velger 19. februar. Mange organisasjoner i Tyskland følger en enhetlig kalender som stemmer overens med astronomiske beregninger som tilsier 19. februar, men lokale avgjørelser kan variere.



Italia



Forventet oppstart: 18. eller 19. februar 2026.



I Italia har ikke lokale moskeer og islamske sentre blitt enige om én enkelt dato, men de fleste kunngjøringer og kalendere peker mot en start rundt 18. februar, mens noen islamske myndigheter foretrekker 19. februar, i tråd med bredere europeiske fatwaråd. Erfaringer fra diskusjoner i lokalsamfunnene gjenspeiler begge datoene i lokal praksis.



Spania



Bekreftet start: Onsdag 18. februar 2026.



Den islamske kommisjonen i Spania har bekreftet at ramadan har begynt i Spania etter at måneskinnet ble observert ved solnedgang den 17. februar. Det gjør 18. februar til den første offisielle fastedagen i landet.



Hva skjer når ramadan starter?



Faste: Muslimer avstår fra mat og drikke fra daggry til solnedgang hver dag.



Bønn og tilbedelse: Nattbønn (Tarawih) og ekstra koranresitasjon er vanlig.



Veldedighet: Å gi zakat og støtte de trengende øker under ramadan.



Eid al-Fitr: Slutten på ramadan markeres med Eid al-Fitr, som forventes å finne sted rundt 19.-20. mars 2026, avhengig av neste måneobservasjon.



Hvorfor er datoene forskjellige fra land til land?

Variasjonen i startdatoer mellom land, og til og med innad i dem, skyldes :