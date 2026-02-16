Alt du trenger å vite om reiserushet i forbindelse med det kinesiske månenyttåret, også kjent som "Chunyun"

HQ

I noen få uker hver vinter fylles togene til randen, motorveiene tettes milevis, og flyplassene går for fullt over hele Kina. Reiseperioden i forbindelse med månenyttåret (kjent som "Chunyun" i Kina) er ikke bare en utvandring i forbindelse med høytiden. Det er den største tilbakevendende folkevandringen noe sted på kloden. Det som begynte som en kulturell tradisjon, der man vender hjem for å spise nyttårsmiddag med familien, har utviklet seg til å bli et logistisk fenomen som også fungerer som en sanntidsindikator på forbrukertillit og transportmotstandskraft. Her er alt du trenger å vite om reiserushet i forbindelse med det kinesiske nyttårsskiftet, også kjent som "Chunyun".

Hvor lenge varer reiserushet?

Reisesesongen 2026 begynte 2. februar og varer i 40 dager totalt. Den offisielle vårfestivalen (kjerneperioden for feiringen) finner sted fra 15. til 23. februar. Årets ferie er én dag lengre enn vanlig, noe som gir de reisende mer fleksibilitet og øker både innenlands- og utenlandsreiser.

Hvor stor er den i år?

Myndighetene forventer rundt 9,5 milliarder innenlandsreiser i løpet av de 40 dagene, noe som er en ny toppnotering og overgår fjorårets rundt 9,02 milliarder. Det overordnede tallet har vokst kraftig de siste årene etter at myndighetene utvidet måten reisene telles på, og innlemmet veitrafikk på store motorveier i det nasjonale totaltallet. Selv om man tar hensyn til denne metodiske endringen, understreker det store omfanget hvor sentral mobiliteten i forbindelse med månenyttår fortsatt er for landets økonomi.

Hvordan beveger folk seg?

Jernbanen er fortsatt et av ryggradssystemene for migrasjonen. Bare en drøy uke etter lanseringen var det allerede registrert mer enn 1 milliard passasjerturer på jernbanenettet. Flytrafikken øker også. Det forventes at titalls millioner passasjerer vil fly i løpet av de 40 dagene overgangen varer, og de første tallene tyder på stor etterspørsel den første uken. Hovedtyngden av de reisende, særlig familier som foretar kortere regionale bilturer, reiser imidlertid på veiene. Resultatet er en landsomfattende stresstest for infrastrukturen, fra knutepunkter for høyhastighetstog til motorveier i distriktene.

Hvor er de reisende på vei?

I Kina har etterspørselen delt seg mellom to ytterpunkter. På den ene siden finner vi den tropiske kystlinjen på Hainan, som lenge har vært markedsført som landets tilfluktssted for vintersol. På den andre siden ligger det snødekte landskapet ved Changbai-fjellet, som fortsatt tiltrekker seg skiløpere og vintersportentusiaster. Turismen til utlandet er også på full fart oppover. Varmere destinasjoner som Thailand og Australia opplever fornyet interesse, mens Russland har tiltrukket seg oppmerksomhet etter innføringen av visumfrihet for kinesiske turister på slutten av fjoråret. Derimot har reisene til Japan avtatt på grunn av diplomatiske spenninger.

Hva gjør 2026 annerledes?

To politiske endringer skiller seg ut. For det første har den utvidede ferien lagt til en ekstra dag i den offisielle ferien, noe som oppmuntrer til lengre reiser og øker antallet bestillinger utenlands. For det andre har Kina utvidet sitt program for visumfri innreise til å omfatte mer enn 45 land. Reisende fra flere europeiske land, samt New Zealand og Australia, kan nå oppholde seg i landet i opptil 30 dager uten visum, en beslutning som har som mål å styrke den innkommende turismen i takt med at den utgående turiststrømmen tar seg opp igjen.