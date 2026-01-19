Alt du trenger å vite om Spanias høyhastighetstog: Det største i Europa

HQ

Spania er i sorg etter en ødeleggende jernbanekatastrofe søndag kveld, som krevde minst 39 menneskeliv og skadet mer enn 150 passasjerer, og som er en av de dødeligste jernbaneulykkene i landets moderne historie.

To høyhastighetstog kolliderte og sporet av i nærheten av den lille byen Adamuz i provinsen Córdoba i Sør-Spania, etter at det ene toget hadde kjørt av sporet og truffet et motgående tog på den tilstøtende linjen. Nødetatene jobbet hele natten med å redde togvrak og forvridd metall, mens familier ventet på nyheter om sine kjære.

Hva skjedde i ulykken?

Tragedien utspilte seg like før kl. 20.00 lokal tid da et Iryo-høyhastighetstog på vei fra Málaga til Madrid sporet av. De bakre vognene svingte inn på sporet til et Renfe Alvia-tog på vei mot Huelva og krasjet inn i det. Sammenstøtet førte til at flere vogner fra Alvia-toget ble kastet ned en bratt skråning.

Begge togene kjørte innenfor fartsgrensene (langt fra de høye hastighetene som har forårsaket tidligere katastrofer), og myndighetene rapporterte at strekningen nylig var blitt renovert og Iryo-toget inspisert i løpet av de siste par årene.

Transportminister Óscar Puente sa at etterforskningen vil ta "uker, om ikke lenger", og at han ennå ikke har tatt stilling til mulige mekaniske feil eller infrastrukturfeil som kan ha utløst avsporingen. Statsminister Pedro Sánchez avlyste alle sine avtaler i Madrid, besøkte regionen og erklærte landesorg for ofrene.

Spanias jernbanenettverk: En suksesshistorie?

Spanias jernbanenett er et av de mest omfattende og beundrede i Europa, spesielt høyhastighetsnettet (Alta Velocidad Española, AVE). Med mer enn 3100 km med høyhastighetsbaner (det største i Europa) forbinder nettverket store byer fra sørspissen nær Cádiz til den franske grensen i nordøst.

Høyhastighetstog har blitt et foretrukket alternativ til flyet for mange spanjoler. Millioner av passasjerer reiser med AVE-tog hvert år, med sikkerhetstiltak som inkluderer avansert signalering, strenge inspeksjoner og flere redundante systemer som er utformet for å forhindre kollisjoner.

Men selv med avansert teknologi og gode sikkerhetsresultater har Spania ikke vært immun mot jernbanekatastrofer, særlig i tidligere tiår og før den moderne høyhastighetsinfrastrukturen ble fullt utbygd.

En historie med tragedier på spanske skinner

Selv om Spanias jernbaner i dag er kjent for sin hastighet og sikkerhet, har landet vært utsatt for flere tragiske ulykker opp gjennom tiårene. En av de tidligste og dødeligste skjedde i Torre del Bierzo i 1944, da en kollisjon inne i en tunnel i León tok livet av godt over 100 passasjerer.

Mer enn et halvt århundre senere, selv om det skjedde på en konvensjonell linje, kolliderte et persontog med et godstog i Albacete-provinsen i Chinchilla de Montearagón i 2003, der 19 personer omkom og flere titalls ble skadet.

Spanias erfaring med katastrofer på høyhastighetstog begynte imidlertid med avsporingen i Angrois i Santiago de Compostela i 2013, den dødeligste hendelsen i landets moderne jernbanehistorie. Et Alvia-tog på vei fra Madrid til Ferrol sporet av i en skarp kurve i nesten 190 km/t, langt over grensen på 80 km/t, og 79 passasjerer omkom og mer enn 140 ble skadet.

Den nylige kollisjonen i nærheten av Adamuz i Córdoba i 2026 er nå en del av denne tragiske historien. To høyhastighetstog kolliderte etter at det ene toget sporet av og kom over på motsatt spor, og minst 39 personer omkom og mer enn 150 ble skadet. I motsetning til tidligere katastrofer kjørte begge togene innenfor fartsgrensene på en nylig renovert bane, og inntil videre fortsetter myndighetene å etterforske årsaken til ulykken...