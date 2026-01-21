Alt du trenger å vite om Trumps Air Force One-forsinkelse og transatlantiske flybytte

HQ

Trumps reise til World Economic Forum i Davos tok en uventet vending i natt, da Air Force One, den ikoniske Boeing 747, ble tvunget til å avbryte sin transatlantiske flyvning på grunn av et mindre elektrisk problem.

Flyet, offisielt kjent som VC-25A, returnerte trygt til Joint Base Andrews i Maryland, noe som førte til at presidenten og hans team måtte gå om bord i et reservefly: en Boeing C-32A, en modifisert 757, for å fullføre reisen.

Forsinkelsen, selv om den var kortvarig, fanget oppmerksomheten til både luftfartsentusiaster og globale tilskuere, og Flightradar24 rapporterte at over 112 000 brukere fulgte flyets fremgang på nettet. Trump landet til slutt i Zürich onsdag ettermiddag, omtrent tre timer senere enn opprinnelig planlagt, i forkant av sin forventede tale i Davos.

"Etter takeoff identifiserte AF1-mannskapet et mindre elektrisk problem. Av forsiktighetshensyn returnerer AF1 til Joint Base Andrews", sier Karoline Leavitt, pressesekretær i Det hvite hus, og legger til at presidentens reiseplaner vil fortsette uforstyrret.

Hendelsen har satt fart i diskusjonen om den aldrende VC-25A-flåten igjen. Air Force One har lenge vært synonymt med 747-200, men flyet, som først ble tatt i bruk på 1990-tallet, trenger nå å bli erstattet.

En ny 747-8-modell, som opprinnelig skulle tas i bruk i løpet av de kommende årene, er blitt forsinket til 2028, slik at C-32A (vanligvis brukt som Air Force Two) må fungere som en nødløsning for internasjonale flyvninger med høy profil.

Til tross for dramatikken håndterte C-32A reisen effektivt, tok av bare 58 minutter etter at 747-flyet hadde returnert og landet trygt i Sveits. Selv om episoden var ubetydelig i operasjonell sammenheng, satte den søkelyset på den komplekse logistikken og de høye innsatsene som står på spill i forbindelse med presidentens reiser, og har bidratt til fascinasjonen (og granskningen) rundt Trumps transatlantiske reiser i forkant av Davos-møtene...