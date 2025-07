Alt du trenger å vite om VM i vannsport 2025 og hvordan du kan se det direkte

HQ

Verdensmesterskapet i vannsport 2025 har nettopp begynt i Singapore. Fra 11. juli til 3. august rettes oppmerksomheten mot denne øya i Sørøst-Asia, der rekordmange 206 nasjoner deltar i år, fem flere enn i 2024-utgaven i Doha, med til sammen 2500 idrettsutøvere.

Mesterskapet, som vanligvis arrangeres annethvert år, har 77 medaljeøvelser i seks kategorier, og de fleste av dem finner sted på den spesialbygde World Aquatics Championships Arena (WCH Arena) i Singapore. Disse er :



Svømming



Dykking



Høyt stup



Svømming i åpent vann



Kunstsvømming



Vannpolo



Konkurransen varer i tre uker, selv om den første uken bare vil fokusere på vannpolo, som i sin tur kan være en av de mest spennende begivenhetene i mesterskapet, og en av de mest åpne kategoriene, med det spanske kvinnelaget, gull i OL i Paris, allerede herjet: 23-4 til Sør-Afrika i åpningskampen i mesterskapet, og de regjerende verdensmestrene, USA, slo også sin første rival, Kina, med 15-7.

Vannpolo for menn starter lørdag 12. juli, og gruppespillet varer frem til 19. juli, med finale for kvinner onsdag 23. juli og finale for menn torsdag 24. juli.

Deretter følger svømming i åpent vann, fra 15. juli til 20. juli, etterfulgt av kunstsvømming fra 18. juli til 24. juli, og stup og høydehopp fra henholdsvis 24. juli til 26. juli. Svømmingen, som består av hoveddelen av øvelsene, inkludert 50m, 100m, 200m, 400m, 4x100m stafett, 1500m på butterfly, brystsvømming, fristil eller medley, begynner 27. juli.

Du kan se hele programmet for VM i akvatisk vannsport her.

Slik ser du på VM i vannsport

Tidsforskjellen mellom Singapore og Europa byr på noen problemer for europeiske seere, men heldigvis vil mange av øvelsene fortsatt finne sted om morgenen eller ettermiddagen i vår tidssone. Det gjelder blant annet vannpolofinalene, som går mellom 10:00 CEST og 15:35 CEST.

Hver nasjon vil ha forskjellige kringkastere og sannsynligvis fokusere på forskjellige øvelser. Hvis du ikke finner det du ønsker å se, fungerer Eurosport on Demand i de fleste europeiske land. Dette er en redigert liste over lokale kringkastere i Europa, men du kan finne hele listen over kringkastere over hele verden her: