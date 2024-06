Alt du trenger å vite om Warhammer 40,000: Space Marine II

HQ

I går fikk vi endelig den lovede presentasjonen av den kommende Warhammer 40,000: Space Marine II, som bød på mange spennende detaljer.

Blant annet fikk vi vite litt mer om kampanjen som finner sted hundre år etter forgjengeren, der Titus og hans menn (spillet kan spilles i co-op med opptil to av vennene dine, og det finnes også en egen modus kalt Operations) kjemper mot semi-uendelige mengder Tyranids.

For å lykkes bedre i dette arbeidet har du et slags sentralt knutepunkt kalt Battle Barge, hvor du har muligheten til å modifisere og oppgradere våpnene dine slik at de passer din smak og, selvfølgelig, din spillestil. Hvis du kjenner din Warhammer 40K, har du åpenbart en god ide om hvilke brutale verktøy og våpen som er tilgjengelige, og det ser ut til at fansen vil sette pris på tilbudet.

Hvis du føler deg mer konkurransedyktig, er det også en spillmodus kalt Eternal War, og det handler om PvP. Helt fra starten av er det flere spillmoduser å velge mellom (det er imidlertid ingen mikrotransaksjoner), hvorav den ene selvfølgelig er ærefulle dødskamper i Annihilation.

Sjekk ut videoen nedenfor for å se mer fra dette lovende actionspillet som lanseres til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X den 9. september.