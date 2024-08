Alt om Alien med Sigourney Weaver

HQ

Skuespilleren Sigourney Weaver har hatt stor suksess i en rekke sjangre og franchiser, og vil motta en velfortjent Gulløve for sitt livsverk under årets filmfestival i Venezia.

Men det var selvfølgelig i rollen som Ellen Ripley i Alien -franchisen at hun virkelig slo igjennom, og hun ser tilbake på sci-fi-giganten i etterkant av utmerkelsen.

Weaver sa: "Det er veldig spennende. Fra første gang jeg dro til Venezia, har det vært en veldig meningsfull festival for meg. Det er min favorittfestival. Jeg tror det er den festivalen som mestrer kunsten å lage film, kanskje mer enn det å lage film. Da jeg dro dit første gang i '86 med Aliens og med Jim Cameron og [manusforfatter] David Gila, ble filmen så fantastisk godt mottatt.

"Jeg må si at jeg føler meg veldig beæret etter å ha gitt den samme prisen til Paul Schrader for to år siden, for jeg har alltid tenkt på dette som en pris for filmskapere, fantastiske filmskapere, så jeg kunne ikke vært gladere. Og å motta prisen samme år som Peter Weir er også spesielt [de to jobbet sammen på filmen The Year of Living Dangerously fra 1982]. Å bli klappet på skulderen av disse gutta er virkelig som drivstoff for de neste 20 årene, eller hva det nå blir, av karrieren min."

Om hvordan hun ble involvert i Alien, Weaver sier hun "Jeg kom fra Broadway. Så for meg var dette et "off of Broadway"-prosjekt. Det var mørkt, unikt, veldig originalt, veldig fysisk fengslende. Så snart jeg så designene, da jeg møtte Ridley Scott og han viste meg disse [H.R.] Giger- og Carlo Rambaldi-designene, skjønte jeg at jeg aldri hadde sett noe lignende før, så det fascinerte meg virkelig. Men jeg tror ikke noen av oss kunne ha forutsett at den ville fortsette å underholde folk på den måten den har gjort.

"Det jeg husker best, er at Ridley og [fotografen] Derek Vanlint var veldig innovative i måten de koblet oss sammen på i disse små rommene. Men jeg følte meg hele tiden som en del av crewet - jeg er glad jeg ikke så på det som en stor mulighet til å slå gjennom. Jeg har alltid bare sett etter gode historier og ønsket å være en del av dem, og det har vært kompasset mitt, i stedet for å tenke på alle de andre aspektene ved virksomheten."

Weaver fortsatte med å snakke om hva som trakk henne til rollen som Ripley: "Det jeg elsker med den, og som jeg tror varer ved, er at Ripley-karakteren nesten er en allemannsfigur [de fleste av karakterene ble skrevet som unisex, slik at de kunne spilles av mannlige eller kvinnelige skuespillere]. Det gjorde at jeg slapp å oppføre meg som en jente, eller kle meg som en jente. Det var veldig klokt av forfatterne. På et visst punkt glemmer du til og med at det er en kvinne. Du vet bare at det er Ripley, og du håper at hun overlever.

"I Alien følte jeg at Ripley improviserte seg gjennom denne situasjonen. Og jeg tror den viktigste avgjørelsen jeg tok, var å bli gode venner med [motspilleren] Ian Holm. Jeg husker at jeg sa til ham veldig tidlig: "Jøss, tror du Ripley tror at det hun gjør er det rette?" Og han sa: "Det gjør jeg absolutt." Jeg sa: "Jeg gjør ikke det. Jeg tror ikke hun vet det." Så jeg håper hele tiden at jeg gjør det rette. Jeg er ikke sikker på det, noe som setter karakteren din i et slags fritt fall som jeg tror var veldig nyttig for meg.

"Jeg føler at hun aldri er langt unna meg, men på den annen side har jeg ennå ikke lest et manus som sier "du må gjøre dette". Så for meg er hun i en annen dimensjon, trygg fra romvesenet for øyeblikket. Jeg tenker egentlig ikke på det, men du vet, det er ikke helt umulig, og mange gode filmskapere er sikkert inspirert av materialet.

"Hvor mye trenger eller ønsker egentlig publikum en ny Ripley-film? Jeg sitter egentlig ikke og tenker på det, men hvis det kom opp, ville jeg vurdert det. Det har kommet opp en rekke ganger, men jeg er også opptatt med andre ting. Ripley har fortjent å hvile."

Vel, der har du det (takk, Deadline). Hva er din favorittfilm i Alien -serien, og vil du gjerne se Ripley komme tilbake? La oss få vite det i kommentarfeltet.