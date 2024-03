Alt om Amazons Fallout: Vi har snakket med serieskaperne

HQ

Hvis du er en fan av nyere film- og TV-filmatiseringer av dataspillsuksesser som The Super Mario Bros. Movie, seriene Castlevania og Tekken på Netflix, eller The Last of Us på HBO Max, vil du absolutt ikke gå glipp av Fallout, som har premiere på Prime Video den 11. april.

Ja, du leste riktig. Fallout fremskynder premieren på strømmeplattformen Amazon med én dag (den første traileren annonserte den til 12. april), og det gjør den ved å slippe alle episodene samtidig. Produksjonsselskapet er svært stolte av arbeidet til både skuespillerne og mannskapet, og i går var vi til stede på en lukket presentasjon der vi kunne stille spørsmål til regissør og utøvende produsent Jonathan Nolan, showrunnerne Geneva Robertson-Dworet og Graham Wagner, seriens stjerner Ella Purnell og Aaron Moten, samt produsent og regissør av spillserien Todd Howard da de presenterte den nye traileren du kan se nedenfor.

Den viktigste drivkraften bak Fallout som TV-serie var Jonathan Nolan, som har vært en selverklært fan av spillserien siden han spilte den tredje delen i 2008, og at det første initiativet til å lage serien på Amazon kom for fem år siden, da han fikk møte Todd Howard personlig. "På den tiden var jeg en ung forfatterspire. Det fikk nesten hele karrieren min til å spore av. Det er så latterlig spillbart og morsomt. Nei, seriøst, spillene var fantastiske."

Dette er en annonse:

"Det er så sjeldent og utrolig, og jeg har gjort det to ganger i karrieren, å ta noe du elsker og få muligheten til å spille i det universet, å skape din egen versjon av det universet. Første gang var med Batman, og denne gangen med Fallout, en serie spill som jeg elsker."

I nylige uttalelser har både Nolan og Howard sagt at serien kan betraktes som Fallout 5, selv om det er en helt original historie som utspiller seg i det samme universet. Som du vil se når vi snakker om detaljene i det du så i traileren, er det mange detaljer som knytter seg til hele spillserien, inkludert de tidlige Black Isle og Interplay titlene før Bethesda overtok IP-en. Geneva Robertson-Dworet og Graham Wagner snakket også om dette :

"Det foregår i Fallout-verdenen, men det er en ny historie som mer eller mindre finner sted etter hendelsene vi har sett. Serien er basert på 25 års kreativitet, tenkning og bygging. Og vi syntes det var best å fortsette med det, i stedet for å repetere det. For det er det som har fungert med Fallout opp gjennom årene. Det har skiftet hender, det har blitt endret, og det er en levende ting. Og ja, vi følte at vi burde prøve å legge en ny del på toppen av alt dette."

Dette er en annonse:

Hvorvidt denne overgangen fra videospill til TV-format fungerer, avhenger av produksjonens oppmerksomhet på detaljer, og Nolan benyttet anledningen til å dele med oss øyeblikket han var sikker på at det ville fungere: "Vi snakket mye om Power Armor. Tonen var en annen viktig ting. Jeg tror tonen kanskje var det vanskeligste og mest skremmende for meg. Men da jeg jobbet med Geneva og Graham, visste jeg at vi kom til å være på et godt sted med en utrolig ambisiøs historie. På det tekniske planet, med tanke på omfanget av verden og spesielt Power Armor, var det en av de tingene der du lurer på hvordan i helvete vi skal få til det. Men vi klarte det."

En slik historie kan ikke fungere uten skuespillere som vet hvordan de skal takle den. På dette tidspunktet kom Ella Purnell og Aaron Moten inn i samtalen for å fortelle litt om rollene sine og den kontrasten karakterene deres, Lucy og Max, utgjør i hele Fallout -universet.

"Lucy er en av Refugiets beboere," <em>begynte Ella, <em>"og det som gjorde meg mest begeistret for å spille henne, var at hun er så uskyldig og naiv og åpenbart også veldig privilegert, som du nevnte. Det var spennende for meg å begynne der. Hun er jo egentlig en nyfødt baby. Hun har ingen erfaring fra det virkelige liv. Alt hun vet, er det hun har lært og det hun har lest i bøkene hun har i hvelvet. Hun er begrenset. Og så setter du henne i ødemarken, og hva skjer? Hva skjer med det? Det synes jeg i utgangspunktet er veldig spennende."

"Jeg spiller Maximus. Han er en del av Brotherhood of Steel," fulgte Aaron opp. "(...) en person som har bodd i ødemarken hele livet, og han må, du vet, ha en viss form for moralsk tvetydighet, tror jeg, som lever i den verdenen han lever i, og hvor du går videre derfra. Hvordan du holder fast ved ditt unike, rene jeg, og hvordan det forandrer seg, og hvordan du finner ut hva det er du vil."

Vi fikk også se en video med en spesiell hilsen fra Walton Goggins, som ikke kunne delta på arrangementet, der han snakket om hvordan det har vært å spille Ghoul (hvis Ghoul navn ikke ble avslørt), kompleksiteten i karakteren hans og hvordan han bygger bro mellom førkrigsverdenen og det postapokalyptiske Wasteland vi får se i serien, nesten 200 år senere. "The Ghoul er på en måte poeten Vergil i Dantes Inferno. Han er så å si gruppens og seerens guide gjennom dette postapokalyptiske paradiset."

De beste detaljene og hemmelighetene du ikke bør gå glipp av i Fallout-traileren

Hvis du har vært en fan av spillene fra 1998 til i dag, har du sikkert lagt merke til noen av detaljene som gjør produksjonsdesignet i Fallout -serien så detaljert, men kanskje er det andre du har gått glipp av. Lucy går for eksempel forbi Shady Sands -skiltet, et sted som har vært en viktig del av Fallout -spillene siden starten. Shady Sands er stedet der Dweller of Vault 13 ankommer i det opprinnelige Fallout mens han leter etter vannbrikken, og denne bosetningen skulle etter hvert vokse til å bli hovedstaden til New California Republic, en av hovedfraksjonene i Fallout New Vegas.

Selv om det ikke er sannsynlig at det er samme sted (mest på grunn av USAs geografi), har bosetningen der Ghoul har en skuddveksling mange likhetstrekk med Megaton, den første bosetningen vi besøkte rett etter at vi forlot Vault 101 i Fallout 3. Serien Fallout foregår på vestkysten, mens Megaton er i nærheten av ruinene av Capital Wasteland (Washington D.C.), men utformingen av settingen er utvilsomt sterkt påvirket av den.

Vertibirdene som dukker opp, er som tatt rett ut av designene til de moderne utgivelsene, med sidedører for Power Armor utplassering. Dessuten ser startområdet ut akkurat som Hidden Valley området i New Vegas' Mojave Wasteland, noe som kan gi mening som en skjult base for Brotherhood of Steel som opererer i Los Angeles.

I en av montrene Lucy går forbi, kan vi se en Stimpak med samme design som i spillene. I tillegg er det en Vault Boy bobblehead med samme Bethesda-design.