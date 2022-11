Alt om Call of Duty: Warzone 2 og Season 1 av Modern Warfare II

HQ

Etter måneder med rykter avslørte Activision i september mange av endringene og forbedringene som Call of Duty: Warzone 2 lanseres med den 16. november. Nå er det tid for å gå enda mer detaljert til verks.

For selskapet har offentliggjort en omfattende blog hvor vi får vite nærmest alt om Call of Duty: Warzone 2 og første sesong av Call of Duty: Modern Warfare II. Når det gjelder førstnevnte får vi vite at det er enda flere måter å få tilgang til Loadout-ene sine på, Gulagen vil la alle spillerne i 2vs2-kampen komme tilbake om de dreper den datastyrte Jailer-en som dukker opp i midten av oppgjøret og forskjellige goder man kan få ved å drepe AI-fiender. Alt dette på toppen av det nye kartet, langt flere muligheter i og på vannet, muligheten til å høre hva andre sier om de er nærme, en avhørsfunksjon som lar deg få informasjon fra fiender som er "Down", en ny butikk og en drøss med nye kjøretøy får virkelig dette til å høres ut som en bedre og større utgave av Warzone. For de som foretrekker å se figuren sin og spille i tredjepersons perspektiv er det også bare å glede seg til denne muligheten utover i sesongen.

Samtidig benytter de anledningen til å avsløre mer om Warzone sin DMZ-modus. Her handler det om å overleve og komme seg til eksfiltrasjon-stedet samtidig som man fullfører utfordringer, dreper fiender og bare leter etter bedre utstyr som gjør senere forsøk lettere.

Om du likevel foretrekker originale Warzone er det ingen ting å frykte siden dette spillet vil fortsette å eksistere for seg selv.

Når det gjelder første sesong av Call of Duty: Modern Warfare II starter denne allerede den 14. november. Da venter det en ny utgaver Shoot House, mens et nytt Shipment kommer senere i sesongen. De av oss som liker samarbeid kan også se frem til et nytt Special Ops-oppdrag før franchisens første Raid ankommer i midten av sesongen. Som lovet og forventet får vi også nye våpen, operatører, et nytt Battle Pass, spillelister og mer du kan se en fin oversikt av i bildet under.