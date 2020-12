Alt om de kommende Star Wars-filmene og seriene

Du ser på Annonser

Vi visste at Disney ville annonsere spennende ting under kveldens Disney Investor Day, men det får være måte på hvor mye vi kan glede oss til fremover. Derfor er det greit å samle alt Star Wars-relatert her. Gigantselskapet har nemlig gitt oss en rekke trailere, bekreftet en del rykter og annonsert nye prosjekter.

Star Wars: The Bad Batch

En av de første seriene vi får se blir som kjent animasjonsserien Star Wars: The Bad Batch når den lanseres på Disney+ en gang neste år, og nå har vi sannelig fått en trailer som viser litt av hva vi kan glede oss til.

Her følger vi den litt spesielle The Bad Batch-gruppen som ble introdusert i syvende sesong av The Clone Wars. Klonekrigen er over, så nå reiser de over hele galaksen som leiesoldater.

Dave Filoni leder dette prosjektet, mens Brad Rau (Star Wars Rebels, Star Wars Resistance) er "supervising director" og Jennifer Corbett (Star Wars Resistance, NCIS) tar seg av skrivingen.

Star Wars: Andor

Vi har også fått en trailer fra spin-off-serien om Cassian Andor fra Rogue One. Den heter enkelt nok Star Wars: Andor, og vil selvsagt vise hva den luringen og K-2SO fant på før filmen. Nærmere bestemt vil det være en slags spionthriller-serie som tar for seg de livsfarlige og krevende utfordringene som ventet i starten av opprørene. Toby Haynes, kjent for Black Mirror, vil lede prosjektet, så dette kan jo bli meget interessant når serien kommer i 2022.

Star Wars: Rogue Squadron

Noe annet interessant er at vi endelig vet hva Wonder Woman-regissøren Patty Jenkins skal lage. For etter over et år med rykter er det nå klart at hun skal regissere en film kalt Star Wars: Rogue Squadron. Med det navnet forstår du sikkert at filmen handler om noen nye Starfighter-piloter som må ut på noen utrolige oppdrag for å få vingene sine.

Om alt går som planlagt blir dette den første Star Wars-filmen vi får se igjen julen 2023.

Star Wars: Visions

Heldigvis får vi noe meget fascinerende lenge før den tid, for Star Wars: Visions høres nærmest ut som The Animatrix. Disse ti animerte kortfilmene vil lages av ulike eksperter innen feltet og ha unike historier. Akkurat hva dette betyr får vi se på Disney+ en gang neste år.

Star Wars: Obi-Wan Kenobi

At denne serien fortsatt er på vei selv etter forfatterskiftet, men du kan banne på at dette er en av de mest overraskende annonseringene. Hayden Christensen vil nemlig komme tilbake som Darth Vader i serien. Med tanke på at historien finner sted ti år etter Revenge of the Sith can jo det fungere. Særlig siden Deborah Chow skal regissere serien.

Star Wars: Ahsoka

"Ben" og Andor er langt fra de eneste som får spin-off-serier heller. Ahsoka Tano skal også få dra på egne eventyr i en "begrenset serie" hvor det som forventet er Rosario Dawson i stjernerollen. Foreløpig vet vi bare at denne vil finne sted i samme periode som The Mandalorian, så da kan de som har startet på sesong to av Mando sin historie nok gjette hva den dreier seg om.

Star Wars: Rangers of the New Republic

Når vi uansett snakker om The Mandalorian kan vi nevne denne mystiske serien Disney bare ønsker å si er i samme periode som The Mandalorian og vil flettes inn i fremtidige historier som vil kulminere i et klimaktisk øyeblikk. Høres litt ut som noe Cara Dune passer til, men vi får se.

The Acolyte

Ikke alt er satt i perioder film-og serie-tittere er godt kjent med allerede. Leslye Headland, skaperen av Russian Doll, sin The Acolyte-serie skal ta oss til de siste dagene av High Republic-æraen. Dermed bør det ikke komme som et sjokk at serien beskrives som en "mystery-thriller" hvor den mørke siden virkelig begynner å vise seg.

Lando

Den blir dog bare et unntak, for Lando Calrissian skal også få en eget serie ledet av Justin Simien. Dessverre er denne fortsatt i et såpass tidlig stadie at vi ikke får vite mer enn det.

A Droid Story

Sparsomt er det også med detaljer om "et spesielt Star Wars-eventyr" kalt A Droid Story. Alt vi vet er at Lucasfilm Animation og Industrial Light & Magic sitt prosjekt vil introdusere en ny helt som guides av R2-D2 og C-3PO.

Star Wars: Ragnarok Rabbit

Når det gjelder Taika Waititi, skaperen av Thor Ragnarok, Jojo Rabbit og What We Do in the Shadows, sin Star Wars-film er det nærmest vi kommer ny informasjon at den beskrives som frisk, overraskende og unik.

Hvilke av disse ser du mest frem til?