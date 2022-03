Alt om nye PlayStation Plus

HQ

Forrige fredag skrev jeg at PlayStation sitt Game Pass-svar ville bekreftes denne uken, og ventetiden ble sannelig ikke lang.

Som forventet vil tjenesten bare hete PlayStation Plus når den kommer i juni (muligens litt senere her til lands siden lanseringen vil skje i bølger). Det er bare at de tre nivåene vil slenge på et ekstra navn hver. Slik deles de inn:

PlayStation Plus Essential

Er PS Plus slik som tjenesten fungerer i dag med "gratis" spill hver måned (det vanligste vil være to i stedet for tre fremover), eksklusive rabatter, lagring i nettskyen og mulighet til å spille online multiplayer.

Derfor vil også prisen forbli den samme som nå.

PlayStation Plus Extra

På toppen av alt Essential tilbyr vil dette nivået tilby en samling av rundt 400 PS4- og PS5-spill som kan lastes ned og spilles uten ekstra kostnad. Blant disse finner vi PlayStation Studios-spill som allerede er på markedet som for eksempel God of War, Spider-Man, Spider-Man: Miles Morales og Returnal i tillegg til hundrevis av spill fra andre selskaper og indieutviklere. To eksempler på sistnevnte er Death Stranding og Mortal Kombat 11.

Dette nivået vil koste €13.99 i måneden, €39.99 i kvartalet eller €99.99 for et år.

PlayStation Plus Premium

Er det høyeste nivået, og er der vi virkelig ser at dette er en sammenslåing av PS Plus og PS Now. I tillegg til de overnevnte godene får vi rundt 340 ekstra spill i samlingen, og disse inkluderer PS-, PS2-, PSP- og PS3-spill. PlayStation 3-spillene kan fortsatt kun streames, men alle andre kan også lastes ned.

Her er får vi også tilgang til noen tidsbegrensede demoer av utvalgte spill med jevne mellom.

Premium vil derfor koste €16.99 i måneden, €49.99 i kvartalet og €119.99 i året.

De av dere som allerede er PlayStation Now-medlemmer vil få Premium resten av tiden dere har betalt for før prisen deretter økes.

Nærmere informasjon om spillutvalget og mer kommer de neste månedene, men har allerede sendt en melding til Sony for å høre om de norske prisene er klare.

Hvordan høres dette ut så langt?