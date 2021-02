Alt om Outriders-demoen

Du ser på Annonser

Da People Can Fly bestemte seg for å utsette Outriders i januar fikk vi samtidig den gledelige nyheten at det kommer en demo den 25. februar. I forrige uke kunne de så fortelle litt mer om hva vi kan forvente av den og avsløre at de ville ha en egen stream med enda mer informasjon dagen før, så la meg oppsummere alt sammen.

Outriders-demoen vil altså lanseres både på PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 og Xbox Series i morgen. Den vil la spillere på alle plattformer spille sammen, og all fremgangen man gjør blir med videre til selve spillet om det blir et kjøp på samme konsollfamilie.

Hva selve innholdet angår blir det mulig å spille som alle de fire klassene (Devastator, Pyromancer, Technomancer og Trickster) mens vi spiller prologen og det første kapittelet så mange ganger vi vil, men maksnivået er 7. Det er uansett ikke noe poeng i å hamstre ressurser de fem ukene frem til lanseringen, for utviklerne har satt begrensninger for dette også slik at noen meget ivrige spillere for eksempel ikke får det altfor lett i starten. Egentlig greit siden Crafting-systemet ikke vil være inkludert.

PC-kravene finner du her. Du kan laste ned både den utgaven og konsollutgavene fra og med klokken 18 i morgen om alt går som planlagt.