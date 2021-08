Alt om WarioWare: Get It Together samlet i samme trailer

HQ

En av overraskelsene Nintendo hadde til oss på sommerens digitale E3-messe var annonseringen av WarioWare: Get It Together. Den første traileren gjorde en god jobb med å forklare hvordan seriens inntog på Nintendo Switch vil være av det ambisiøse slaget. Vi takker vel uansett ikke nei til en ny trailer som avslører nesten alt man må vite om spillet?

Det tenker i alle fall Nintendo, for i kjent stil har selskapet gitt oss en såkalt "Overview Trailer" som viser og forklarer akkurat hva WarioWare: Get It Together går ut på, det nye fokuset på flerspillermuligheter og mer. Her gjentas det blant annet at Nintendo Switch-eksklusiven vil ha over too hundre mikrospill, at man kan spille sammen med tre andre, hvilke egenskaper ulike figurer har og til slutt minner oss på demoen som kan testes i disse dager.