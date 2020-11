Alt om Xbox Series S

Du ser på Annonser

Etter å utelukkende ha snakket om Xbox Series X i flere måneder kunne Microsoft til slutt bekrefte at de også skal slippe en svakere, billigere variant den 10. november. Denne heter Xbox Series S, men hva er egentlig forskjellene på de to konsollene? Dette håper jeg å få oppklart i denne artikkelen ved å fortelle alt som er greit å vite om den kommende generasjonens svakeste og billigste konsoll.

Du ser på Annonser

Spesifikasjoner

CPU: Åtte-kjerners 3.6GHz (3.4GHz med SMT) spesiallaget AMD Zen 2

GPU: Spesiallaget RDNA 2 med 20 CU-er @ 1.565 GHz (omtrent 4 terafloper)

RAM: 10GB GDDR6

Lagringsplass: 512GB NVMe SSD hvor 361.6GB kan brukes av deg

Diskdrev: Nei

HDMI: 1x HDMI 2.1-inngang

USB: 3x USB 3.1 Gen 1-innganger

Trådløst internett: 802.11ac dual band

Ethernet: 802.3 10/100/1000

For som du kan se er nærmest alt svakere eller mindre på Xbox Series S enn Xbox Series X. Med omtrent 4 terafloper maskinkraft er den på papiret en tredel så sterk som storebroren, men Microsoft hevder at denne forskjellen i hovedsak bare vil føre til at den kun klarer 1440p i stedet for 4K. Som listen av lanseringsspill vil vise senere i teksten er det dog allerede en god del spill som påvirkes betraktelig mer enn det. Dermed er det bare tiden som vil vise akkurat hvor stor forskjellen vil bli og hvor mange utviklere som vil bruke nevneverdig tid på den når både PlayStation 5, Xbox Series X og faktisk Xbox One X er mye sterkere.

En annen viktig forskjell på Series S og Series X er altså at førstnevnte ikke har diskdrev, noe som betyr at du ikke kan spille Blu-Ray eller slikt på den. Dermed blir du nødt til å laste ned alle spillene dine og ikke ha mulighet til å se filmer på Ultra HD Blu-ray. Samtidig vil det få konsekvenser for konsollens bakoverkompatibilitet siden du ikke kan bruke gamle spill som er kjøpt fysisk.

Quick Resume

Uansett hva du velger kan du glede deg til å oppleve noe ingen konsollspillere har fått ta full nytte av før, nemlig at den tradisjonelle harddisken er erstattet med en solid-state drive (SSD). Disse er ekstremt mye raskere enn harddisker, noe som blant annet betyr ingen eller i alle fall langt kortere lastetider, færre tilfeller av at objekter plutselig dukker opp på skjermen og faktisk kortere ventetid på at spillene faktisk starter. En funksjon som har fått mye oppmerksomhet den siste tiden er jo Quick Resume. Kort sagt betyr dette at du kan sette opptil fem spill i en slags dvale akkurat der du er, og dermed kunne veksle mellom disse på bare noen sekunder. Selv om du har slått av konsollen. Om du for eksempel holder på å innvadere en festning i Assassin's Creed Valhalla når en venn inviterer deg til å spille Gears 5 trenger du ikke å forlate førstnevnte eller lagre det engang. Alt du trenger å gjøre er å velge Gears 5 fra dashbordet, og deretter bli tatt direkte til der du og vennen avsluttet forrige gang på bare noen sekunder. Når dere er ferdige kan du så bare trykke på Assassin's Creed Valhalla igjen, og i løpet av noen sekunder befinne deg utenfor festningen som om du bare hadde trykket på pause. Ingen utviklerlogoer, hovedmenyer eller lasteskjermer som fører til at det går minutter til du er igang igjen. Bare rett tilbake til spillingen. Til og med om du bruker ekstern lagring.

Ekstern lagring

SSDen i Series S er tross alt bare 512GB stor, og siden operativsystemet tar opp en god del av det er bare 361.6GB tilgjengelig for deg å bruke til spill, lagringsfiler og hva det måtte være. Når vi vet at for eksempel Call of Duty: Black Ops Cold War vil bruke opp 136GB av dette om du vil ha alt sammen sier det seg selv at noen av dere vil vurdere å utvide lagringsplassen. "Enkelt. Jeg har allerede en ekstern harddisk", sier du kanskje? Så lett er det ikke. Ja, du kan både lagre og spille Xbox-, Xbox 360- og Xbox One-spill på en ekstern harddisk, men da vil du ikke få de samme forbedringene jeg vil skrive mer om i Bakoverkompatibilitet - støtte av gamle spill og utstyr". På toppen av det hele kan du ikke spille Xbox Series-spill via en ekstern harddisk, så å lagre spill der fungerer bare om visuelle forbedringer av gamle spill ikke er viktig for deg. Den andre løsningen koster en god del mer.

Series S har også en inngang bak som du kan sette et ekstern SSD-kort inn i, men ikke hvilket som helst. Nå i starten er det bare Seagate sitt 1TB Storage Expansion Card som vil fungere, og det er av min mening svindyrt i skrivende stund med sine 2609 kroner. Med det i tankene er det greit å minne folk på lagringsteknologi har vist seg å synke ganske raskt i pris de siste årene. Samtidig lar stadig flere utviklere oss slette deler av spill, og spillfiler vil kunne ta mindre plass som følge av en rekke fordeler med en SSD jeg ikke skal fylle plass med å forklare her. Dermed lønner det seg kanskje å bare vente med et kjøp av noe slikt til du faktisk trenger det. Selv om konsollen er mye billigere enn storebroren.

Pris

Om du ikke har en skjerm som støtter 4K og/eller ikke har bruk for en Blu-Ray-spiller kan det være verd å vurdere en Xbox Series S fremfor en Xbox Series X, for førstnevnte er betraktelig billigere. Hvor Xbox Series X nå koster omtrent 5500 kroner mange steder her til lands kan du få Xbox Series S til omtrent 3300 kroner.

Om du ikke har de pengene til rådighet enda bør du merke deg at Elkjøp er en del av Microsoft sitt Xbox All Access-program. Dette betyr at du kan betale 262 kroner i måneden over 2 år for en Xbox Series S og 24 måneder med Xbox Game Pass Ultimate (Xbox Live Gold + en stor samling spill du enten kan laste ned på Xbox One, Xbox Series og PC eller streame via Android-enheter). Du kan lese mer om hva Xbox Game Pass faktisk er i en egen del her. Vi finner til og med noen lanseringsspill blant sistnevnte.

Lanseringsspill

For selv om Halo Infinite ikke kommer før i 2021, både Call of Duty: Black Ops Cold War og Mortal Kombat 11: Ultimate først er klare noen dager etter konsollen lanseres og The Medium skal skremme vettet av oss i desember er det hele trettitre nye spill å velge blant den 10. november:



Assassin's Creed Valhalla (Smart Delivery) i 1440p og 60fps



Borderlands 3 (Smart Delivery) i 1440p og 60fps



Bright Memory 1.0



Cuisine Royale (Smart Delivery)



Dead by Daylight (Xbox Game Pass + Smart Delivery) i 1080p og 60fps



Devil May Cry 5: Special Edition i 1440p og 120fps



Dirt 5 (Smart Delivery) i 1440p og ujevne 60fps, dynamisk 1440p og låst 60fps eller en uannonsert bildeoppløsning og 120fps



Enlisted i 1440p og 60fps



Evergate



The Falconeer (Smart Delivery) i 1800p og 60fps eller 1080p og 120fps



Fortnite i 1080p og 60fps



Forza Horizon 4 (Xbox Game Pass + Smart Delivery) i 1440p og 60fps



Gears 5 (Xbox Game Pass + Smart Delivery) i 1440p og 60fps, samt 120fps i Versus



Gears Tactics (Xbox Game Pass + Smart Delivery) i 1440p og 60fps



Grounded (Xbox Game Pass + Smart Delivery) i 1440p og 60fps



King Oddball (Smart Delivery) i 1440p og 60fps eller lavere bildeoppløsning og 120fps



Maneater (Smart Delivery)



Manifold Garden (Smart Delivery) i 1440p og 60fps



NBA 2K21



No Man's Sky (Smart Delivery) i "høy bildeoppløsning og 30fps" eller "lavere bildeoppløsning og 60fps"



Observer: System Redux i 1440p og 60fps



Ori and the Will of the Wisps (Xbox Game Pass + Smart Delivery) i 1440p og 60fps



Planet Coaster (Smart Delivery)



Rogue Company i 1440p og 120fps



Sea of Thieves (Xbox Game Pass + Smart Delivery) i 1080p og 60 fps



Tetris Effect: Connected (Xbox Game Pass + Smart Delivery) i 1440p og 60fps



The Touryst (Xbox Game Pass + Smart Delivery) i 1440p og 60fps



War Thunder (Smart Delivery) i 1440p og 60fps



Warhammer: Chaosbane Slayer Edition i 1440p og 60fps



Watch Dogs: Legion (Smart Delivery) i dynamisk 1080p og 30fps



WRC 9 FIA World Rally Championship (Smart Delivery) i 1440p og 60fps



Yakuza: Like a Dragon (Smart Delivery) i 1440p og 30fps eller 900p og 60fps.



Yes, Your Grace (Smart Delivery)



*Bildeoppløsningen og oppdateringen vil kunne endre seg for enkelte av disse spillene, for en rekke utviklere sier at de fortsatt jobber med optimaliseringen i skrivende stund.

Smart Delivery

Når det står Smart Delivery bak en rekke av spillene betyr det at du ikke nødvendigvis trenger å kjøpe dem engang. Om du eier Xbox One-utgaven av spillene merket med dette vil du kunne laste det ned på nytt på Series S eller overføre det fra Xbox One-konsollen din og deretter bare laste ned en gratis oppdatering som gir deg Xbox Series S-utgaven med alle forbedringene det medfører. Du vil til og med kunne fortsette akkurat der du var siden lagringsfilene blir med over også.

Bakoverkompatibilitet - støtte av gamle spill og utstyr

Det er likevel ikke bare de overnevnte spillene som vil se ekstra pene ut på Xbox Series S. I tillegg til å kunne spille alt Xbox One kan, inkludert bakoverkompatible Xbox- og Xbox 360-spill, vil Series S få de til å se penere ut selv uten noen form for oppdatering så lenge de er installert på SSDen. De visuelle forbedringene vil ikke være like stor som på Xbox Series X, men du kan uansett glede deg til å se gamle favoritter med forbedrede teksturer, mer stabil eller høyere (opptil dobbelt) bildeoppdatering, korte lastetider og bedre lyssetting og farger takket være den spesielle high dynamic range (HDR)-rekonstruksjonen i spill som til og med ble laget før teknologien ble til. Bare husk at dette kun fungerer om du kjører spillet på SSDen, så bruker du en ekstern harddisk blir det langt fra den samme effekten.

Spill er ikke det eneste fra tidligere generasjoner Series S vil støtte. Mye av tilbehøret som kan brukes på Xbox One vil også fortsette å fungere. Alt tilbehør med offisiell Xbox-lisens som kan kobles til konsollen via en USB eller kontrollerens 3.5mm-port vil kunne brukes på Series S. Siden konsollen ikke har en optisk tilgang vil ikke headset som bruker dette fungere i utgangspunktet, men populære aktører som Astro, SteelSeries og Turtle Beach har sagt de jobber med oppdatering til headsetene som bruker optisk kabel slik at de vil fungere uten også.

Ny kontroller

Å kunne bruke gamle kontrollere på Xbox Series S er jo meget bra det, men vi får selvsagt med en ny på kjøpet her også. Den nye har tre endringer det er meget lett å se på bilder. For det første har vi selvsagt fargeskiftet over til hvitt. Deretter har vi den PlayStation 4-inspirerte Share-knappen i midten som lar deg ta bilder ved å trykke på den og ta opp videoer ved å holde den inne. Disse kommandoene kan du bytte om i instillingene. Til venstre har D-paden tatt en side fra Elite-kontrolleren sin bok ved å ha en slags hybrid av separate pilknapper for spil man helst skal være presis i bare fire retninger og en utdypet tallerkenvariant for de gangene du må ha diagnale kommandoer.

Noen av de andre endringene er vanskeligere å merke uten å ha kontrolleren i hendene. Series X-kontrolleren er bittelitt mindre enn Xbox One-utgaven, har avrundede skulderknapper, redusert og avrundet plasten rundt de nederste skulderknappene og skulpturert håndtakene for bedre grep. Egentlig er det nærmest bare at den fortsatt bruker AA-batterier og fungerer på Xbox One som er nøyaktig det samme.

Du ser på Annonser

Størrelse

I motsetning til PlayStation 5 og til dels Xbox Series X skal det ikke mye til å få plass til Xbox Series S i hus om disse tingene frister nok til et kjøp. Med en høyde på 27.5 cm, bredde på 6.5 cm og lengde på 15.1 cm skal den kunne snike seg mellom den meste. Du kan jo bare se forskjellen på konsollene i videoen under.

Du ser på Annonser

Anmeldelse

En som i alle fall har latt seg imponere nok til å lage plass til konsollen er Magnus, for du kan lese hans glødende anmeldelse her.

Du ser på Annonser

Som sagt er det bare å stille spørsmål om det er mer du lurer på om Xbox Series X, for jeg vil fortsette å oppdatere denne artikkelen slik at den blir et samlingspunkt for alle som har spørsmål om Xbox Series X de kommende ukene og månedene.