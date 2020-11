Alt om Xbox Series X

Selv om Microsoft skal slippe to Xbox-konsoller den 10. november virket det lenge som om de bare skulle gi oss én. Den eneste selskapet snakket om i over et år var nemlig Xbox Series X. Med såpass lang tid i rampelyset er det ikke rart om du har gått glipp av noen detaljer om verdens sterkeste konsoll, så jeg tenker at det er greit å få samlet all informasjon på samme sted. Fortell meg gjerne om det er enda mer du lurer på, for jeg kommer til å oppdatere denne artikkelen i de kommende ukene og månedene. Når det er sagt kan vi vel starte med et av de mest grunnleggende, og kanskje viktigste punktene: kraften i konsollen.

Spesifikasjoner

CPU: Åtte-kjerners 3.8GHz (3.66GHz med SMT) spesiallaget AMD Zen 2

GPU: Spesiallaget RDNA 2 med 52 CUs @ 1.825 GHz (omtrent 12 terafloper)

RAM: 16GB GDDR6

Lagringsplass: 1TB NVMe SSD hvor 802GB kan brukes av deg

Diskdrev: Ja

HDMI: 1x HDMI 2.1-inngang

USB: 3x USB 3.1 Gen 1-innganger

Trådløst internett: 802.11ac dual band

Ethernet: 802.3 10/100/1000

Disse detaljene er det nok ikke alle som forstår, men for å si det enkelt er Xbox Series X åtte og en halv gang så sterk som Xbox One og dobbelt så sterk som Xbox One X. Microsoft har sagt, og har allerede flere bevis for, at dette vil gjøre det mulig å kjøre spill i en bildeoppløsning på 4K (3840 x 2160 piksler på skjermen) og opp til 120 bilder i sekundet (fps). Ikke at det betyr du kan forvente noe slikt av alle spill, for utviklerne kan selvsagt velge selv hvordan de skal utnytte kraften. Mens for eksempel en rekke lanseringsspill vil kjøre i 4K og 60fps går andre for en lavere bildeoppløsning slik at de kan oppnå 120fps. Når det gjelder sistnevnte er det viktig å bemerke at det fortsatt er relativt få TVer som kan friste med såpass mange hertz, så med mindre skjermen har en HDMI 2.1-inngang råder jeg deg til å sjekke spesifikasjonene til TVen din om du har lyst til å sjekke ut hva enkelte PC-spillere har skrytt så mye av den siste tiden.

En annen ting ingen konsollspillere har opplevd, eller i alle fall tatt full nytte av, før er at den tradisjonelle harddisken nå er erstattet av en solid-state drive (SSD). Dette vil føre til at spill og tingene i dem vil lastes inn ekstremt mye raskere, noe som blant annet betyr kortere eller ingen lastetider, langt færre tilfeller av uklare teksturer som lastes inn og flere detaljer i det fjerne. Allerede nå har vi lov å nevne noen eksempler på dette i spill som ikke er skapt for Xbox Series X engang. For eksempel har Red Dead Redemption 2 gått fra å bruke omtrent to minutter på å lastes inn til rundt førti sekunder. Dette er uten noen form for oppdatering altså Kun av å være på SSDen fremfor en harddisk.

Quick Resume

Å ha spillene på en SSD betyr ikke bare kortere lastetider når du er inne i dem heller, for en av tingene som har fått en del oppmerksomhet den siste tiden er funksjonen kalt Quick Resume. Dette er drømmen til de av oss som er leie av å kunne gå på sosiale medier eller do mens vi venter på at et spill skal starte opp fra konsollens hovedmeny eller har venner som stadig vekk sender oss invitasjoner til andre spill mens vi holder på med et annet. Quick Resume lar deg gå fra å spille ett spill til akkurat der du var i et (av opp til fem) annet på noen få sekunder. Dagene hvor du først måtte avslutte spillet du holdt på med, for så å velge et nytt og gå gjennom åpningsmenyene slik at minutter gikk tapt er forbi. Funksjonen vil til og med fortsette selv om du skrur av konsollen. Slik vil du kunne gå rett til der du var uten å måtte gjennom gjennom hele startsekvensen til spillene igjen etter å ha tatt pause.

Ekstern lagring

En SSD koster dessverre også mer enn en harddisk av samme størrelse, så Microsoft har nøyd seg med en 1TB NVMe SSD i Xbox Series X. De av oss som har spilt et Call of Duty eller Red Dead Redemption 2 de siste årene vet at denne plassen vil kunne forsvinne raskere enn man tror, og det hjelper ikke at operativsystem tar såpass mye plass at vi i praksis bare kan bruke 802GB til spill, lagringsfiler og hva det måtte være. Jeg har både gode og dårlige nyheter for de av dere som da sier man bare kan bruke en ekstern harddisk til å lagre spillene sine og spille via den. Den gode er at du selvsagt kan lagre både Xbox Series-spill og spill fra de forrige generasjonene på en ekstern harddisk. Den dårlige er at du ikke vil kunne spill Xbox Series-spillene via den og at spill fra de tidligere generasjonene ikke vil få de samme forbedringene som jeg vil nevne under "Bakoverkompatibilitet" om de ikke er installert på SSDen. Derfor har Microsoft selvsagt en annen løsning på lur også.

Xbox Series-konsollene vil nemlig utelukkende kunne bruke Seagate sine spesiallagde 1TB Storage Expansion Cards. Disse kan du sette inn i egne innganger på baksiden av konsollen, men du må være villig til å betale en del. Kortet er svindyrt i skrivende stund siden det koster 2609 kroner. Derfor er det greit å varsle om at enkelte spill ikke nødvendigvis blir like store som du frykter siden utviklere kan la deg slette spesifikke moduser og lage spill som tar mindre plass takket være fordeler med en SSD jeg ikke skal fylle plass med å forklare her. Lagringsteknologier er jo også kjent for å synke i pris relativt raskt, så det kan lønne seg å vente med et kjøp av ekstra lagring til du faktisk trenger det.

Pris

Såpass imponerende teknologi får man selvsagt ikke gratis, men Xbox Series X er billigere enn mange først fryktet. Nå koster Xbox Series X omtrent 5500 kroner mange steder her til lands. Dette er uansett en god slump penger, så det er enda godt det finnes en alternativ løsning for de som ikke har hele summen tilgjengelig.

Elkjøp er en del av programmet kalt Xbox All Access. Dette betyr at du kan betale 354 kroner i måneden for en Series X med 2 års Xbox Game Pass Ultimate-medlemskap.

Xbox Game Pass Ultimate

Dette er en samling av klassisk Xbox Live Gold og Xbox Game Pass tjenesten. Førstnevnte lar deg som kjent spille mot og med andre over internett, mens det tydeligvis er mange som fortsatt ikke vet hva sistnevnte er. Enkelt sagt er det et enormt spillbibliotek som kan lastes ned og spilles direkte på Xbox One, Xbox Series og PC, samt streames på Android-enheter. Se på det som Netflix for spill, bare at du kan laste dem ned også. Det kommer nye spill til tjenesten flere ganger i måneden, samtidig som at enkelte fjernes. Uansett kan du være sikker på at alle spill fra Xbox Game Studios-utviklerne vil være tilgjengelig på Xbox Game Pass allerede på lanseringsdagen, så det er ikke rart mange betrakter tjenesten som et av de beste tilbudene i spillverden. Du kan se hele listen over tilgjengelige spill her. I tillegg blir EA Play inkludert den 10. november.

På denne måten slipper du å betale fullpris for spill. Du betaler kun for Xbox Game Pass Ultimate, laster ned spillene og koser deg med dem så mye du vil uten noen ekstra kostnader.

Lanseringsspill

Selv om Halo Infinite må vente til neste år har du trettito nye spill å velge blant den 10. november. Å kalle enkelte av dem "nye" er kanskje litt feil fordi flere av dem er forbedrede og penere utgaver av spill til dagens konsoller, men mange av dem får du uansett gratis om du eier dagens utgaver. Her er hele listen:



Assassin's Creed Valhalla (Smart Delivery) i 4K og 60fps



Borderlands 3 (Smart Delivery) i 4K og 60fps



Bright Memory 1.0



Cuisine Royale (Smart Delivery)



Dead by Daylight (Xbox Game Pass + Smart Delivery) i 4K og 60fps



Devil May Cry 5: Special Edition i 4K og 120fps uten ray tracing eller i 4K og 30fps med ray tracing



Dirt 5 (Smart Delivery) i 4K og ujevn 60fps, dynamisk 4K og låst 60fps eller lavere bildeoppløsning og 120fps



Enlisted i 4K og 60fps



Evergate i 4K og 60fps



The Falconeer (Smart Delivery) i 4K og 60fps eller 1800p og 120fps



Fortnite i 4K og 60fps



Forza Horizon 4 (Xbox Game Pass + Smart Delivery) i 4K og 60fps



Gears 5 (Xbox Game Pass + Smart Delivery) i 4K og 60fps, samt 120fps i Versus



Gears Tactics (Xbox Game Pass + Smart Delivery) i 4K og 60fps



Grounded (Xbox Game Pass + Smart Delivery) i 4K og 60fps



King Oddball (Smart Delivery) i 4K og 60fps eller lavere bildeoppløsning og 120fps



Maneater (Smart Delivery) i 4K og 60fps



Manifold Garden (Smart Delivery) i 4K og 60fps



NBA 2K21



No Man's Sky (Smart Delivery) i 4K og 60fps



Observer: System Redux i 4K og 60fps med ray tracing



Ori and the Will of the Wisps (Xbox Game Pass + Smart Delivery) i 4K og 60fps



Planet Coaster (Smart Delivery)



Sea of Thieves (Xbox Game Pass + Smart Delivery) i 4K og 60fps



Tetris Effect: Connected (Xbox Game Pass + Smart Delivery) i 4K og 60fps



The Touryst (Xbox Game Pass + Smart Delivery) i 4K og 60fps



War Thunder (Smart Delivery) i 4K og 60fps



Warhammer: Chaosbane Slayer Edition i 4K og 60fps



Watch Dogs: Legion (Smart Delivery) i 4K og 30fps med ray tracing



WRC 9 FIA World Rally Championship (Smart Delivery) i 4K og 60fps



Yakuza: Like a Dragon (Smart Delivery) i 4K og 30fps eller 1440p og 60fps



Yes, Your Grace (Smart Delivery)



Smart Delivery

Selv om Smart Delivery kanskje høres nytt ut er det simpelt sagt en slags videreføring av Xbox Play Anywhere. Systemet betyr at uansett om du kjøper et spill til Xbox Series X eller Xbox One vil du få med den andre utgaven gratis og fortsette der du slapp. Om du for eksempel ikke får fingrene i en Xbox Series X med en gang kan du kjøpe Xbox One-utgaven av Assassin's Creed Valhalla, spille det frem til du får den nye konsollen og deretter bare sette inn platen eller overføre spillet til Series X og fortsette akkurat der du var med penere grafikk, kortere lastetider og de andre forbedringene. Når vi uansett snakker om forbedringer av gamle spill...

Bakoverkompatibilitet - støtte av gamle spill og utstyr

De trettito spillene jeg nevner over er ikke de eneste du kan kose deg med på Xbox Series X, for konsollen kan spille alt som Xbox One kan. Da snakker jeg både om alle Xbox One-spill og alle bakoverkompatible spill fra Xbox og Xbox 360. Du vil til og med kunne merke at de har blitt bedre.

Som jeg hintet til tidligere i artikkelen vil nemlig Xbox Series X få gamle spill til å se bedre ut om de er installert på SSDen ved å kjøre de direkte på den kraftige maskinvaren. Dette vil kunne føre til høyere bildeoppløsning, mer stabil (og i noen tilfeller doble) bildeoppdatering, forbedre teksturer, korte ned lastetidene betraktelig og ta både lyssettingen og farger til nye høyder ved å implementere en form for high dynamic range (HDR) i spill som ble laget før det ble påtenkt engang. Alt dette uten noen form for oppdateringer.

Gamle spill er ikke det eneste som vil støttes på Series X heller. Mye av tilbehøret fra tidligere generasjoner vil også fungere. Alt tilbehør med offisiell Xbox One-lisens som kan kobles til konsollen via en USB eller kontrollerens 3.5mm-port vil fortsatt fungere. Grunnen til at jeg ikke nevner optisk kabel er at Series X dessverre ikke har dette, men det betyr ikke nødvendigvis at du trenger å kaste det. Giganter som Astro, SteelSeries og Turtle Beach har sagt de jobber med oppdatering til headsetene som bruker optisk kabel slik at de vil fungere på den kommende konsollen også.

Ny kontroller

At gamle kontrollere virker på Series X er vel uansett ikke det viktigste når pakken selvsagt inneholder en ny kontroller også? Xbox Series-kontrolleren er ikke en kopi av forgjengeren heller, for den byr på en rekke forbedringer. To av disse er lette å se på bilder. I midten legger du for eksempel merke til at Microsoft har tatt en side fra PlayStation 4 sin bok ved å ha en Share-knapp som gjør det mye lettere å ta skjermbilder og videoopptak. Fabrikkinstillingene har det slik at du tar et skjermbilde ved å trykke på knappen én gang, mens du begynner å ta videoopptak ved å holde den inne.

Deretter har vi endringen til venstre, hvor inspirasjonen fra Elite-kontrolleren er åpenbar ved at D-paden (den med pilknappene) nå er en slags hybrid av de spisse pilene og en utdypet tallerken. På denne er det meningen at det skal bli lettere å veksle mellom å spille presisjonsspill som bare krever bevegelse fire veier og de som også har diagonale kommandoer.

Noen av de andre endringene er vanskeligere å se på bilder, deriblant størrelsen. Kontrolleren er bittelitt mindre enn Xbox One-utgaven, samtidig som den har avrundet skulderknappene, redusert plasten rundt de nederste skulderknappene og skulpturert håndtakene for bedre grep. Elsk eller hat det, en av tingene som faktisk er helt likt er at kontrolleren fortsatt bruker to AA-batterier og fungerer på Xbox One.

Størrelse

Om alt dette høres bra ut er det tid for å finne ut hvor du skal plassere konsollen når den kommer i hus. Da er det greit å vite at den er 30.1 cm høy, 15.1 cm lang og 15.1 cm bred, så den har litt mindre volum enn en vanlig Xbox One. Det er også fullt mulig å legge den på siden selv om foten og luftehullene får det til å se ut som den må stå.

Anmeldelse

Disse tingene er noen av de viktigste du bør vite om Xbox Series X, men hvordan er den egentlig å bruke? Kieran spiller for harde livet i disse dager slik at han kan offentliggjøre anmeldelsen sin før helgen. Når den tid kommer kan du finne den her og øverst på forsiden vår.

Som sagt er det bare å stille spørsmål om det er mer du lurer på om Xbox Series X, for jeg vil fortsette å oppdatere denne artikkelen slik at den blir et samlingspunkt for alle som har spørsmål om Xbox Series X de kommende ukene og månedene.