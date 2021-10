Alt på Disney+ i november

HQ

Allerede i september gjorde Disney det fullstendig klart at november ville bli en meget spesiell og god måned for Disney+, men det var bare et lite utvalg av hva som er i vente. Nå har vi fått hele listen over hvilken filmer og serier som inntar tjenesten neste måned, og den er som forventet meget imponerende og lovende:

Serier den 3. november

Familien Green i Storby'n - Sesong 2

Grey's Anatomy - Sesong 18 med ny episode hver uke

Secrets of The Space Shuttle - Sesong 1

The Chi - Sesong 1 - 3

The Premise - Sesong 1 med ny episode hver uke

Filmer den 5. november

500 Days of Summer

Adam

Den andre søsteren

Mannen i mitt liv

Serier den 10. november

9-1-1 - Sesong 5

Pepper Ann - Sesong 1 og 2

Villmarkens mann - Sesong 5

Filmer den 12. november

Ciao Alberto

Dagen er din

Home Sweet Home Alone

Jungle Cruise

Marvel Studios' Disney+ Day Special

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Stuck on You

Under the Helmet: The Legacy of Boba Fett

Wild Hogs

Serier den 12. november

Disney Intertwined - Sesong 1

Dopesick - Sesong 1 med ny episode hver uke

Olaf presenterer- Sesong 1

The World According to Jeff Goldblum - Sesong 2 del 1

Serier den 17. november

Doktor McStuffins - Sesong 5

Family Guy - Sesong 20 med ny episode hver uke

Felicity - Sesong 1 - 4

Marvel's Hit-Monkey - Sesong 1 med ny episode hver uke

Sara vs. mørkets krefter - Sesong 2

Store kattedyr: En utrolig dyrefamilie - Sesong 1

Trafficked with Mariana van Zeller - Sesong 2

Underverden AS - Sesong 2

Filmer den 19. november

1917 - Den glemte D-dagen

1917 - Ett år, to revolusjoner

A Muppet Christmas: Letters to Santa

Erkefiender: Løve mot bøffel

Generation Youtube

JFK: Syv dager som skapte en president

Kinas skjulte kongeriker

Kokainkongen: Et fornemt liv

My Cousin Rachel

Store forventninger

The Aftermath

The Spectacular Now

Serier den 24. november

Army of Wives - Sesong 1 - 7

Død ved daggry - Sesong 1

Hawkeye - Sesong 1 med ny episode hver uke

The Choe Show - Sesong 1

Verdens farligste: Kjever og synder - Sesong 1

X-Men - Sesong 3 - 5

Filmer den 26. november

American Blackout

Bad Times at the El Royale

Dinosaurens dødskamp

Miller's Crossing

Morgan

Serie den 25. november

The Beatles: Get Back - Episode 1

Serie den 26. november

The Beatles: Get Back - Episode 2

Serie den 27. november

The Beatles: Get Back - Episode 3

Hva skal du helt klart se eller anbefale?