Alt salg av Polestar-biler blir forbudt i USA fra 2027

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Det amerikanske Bureau of Industry and Security (BIS) presenterte nylig «Connected Vehicle Rule», en ny forskrift som begrenser salget av nye biler som bruker både maskinvare og programvare knyttet til enten Kina eller Russland.

Polestar eies av det kinesiske selskapet Geely, og både modellene 2, 4 og den nye 5 produseres i Kina. Det ser derfor ut til at Polestar vil bli forhindret fra å selge biler i USA fra modellåret 2027 og fremover.

«Disse transaksjonene utgjør en risiko for nasjonal sikkerhet, da selskaper fra disse landene kan bli tvunget til å dele data eller gi fjernadgang til tilkoblede kjøretøy i USA», opplyser byrået.

Polestar vil selge eksisterende lagerbeholdning og vil yte støtte til eksisterende kjøpere. Salget i USA utgjør bare 6 % av Polestars samlede omsetning.

«Bilindustrien går inn i en ny fase, basert på regional dynamikk. Vår strategi gjenspeiler dette, med Europa som vår største vekstmotor og vår plan om å produsere Polestar 7 i Europa», sa Michael Lohscheller, administrerende direktør i Polestar.

Dette vil helt sikkert også ramme andre produsenter som opererer i USA.