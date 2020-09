Disney+ ble endelig lansert i Norge for to uker siden etter å ha vært tilgjengelig i USA og noen andre land i nesten ett år allerede. Noen ble litt skuffet over at utvalget på norske Disney+ ikke er like stort som det er blitt på den amerikanske tjenesten, men ta det med ro, for det tilføyes nye ting hele tiden. Nå går vi snart inn i en ny måned, og i oktober kommer også masse fint til den norske versjonen av strømmetjenesten.

Mandalorian og Baby Yoda (the Child) fortsetter reisen, og møter både fiender og allierte på veien gjennom en farlig galakse i den turbulente perioden etter det galaktiske imperiets kollaps. The Mandalorian sesong 2 kommer 30. oktober.

Synes du det manglet noe i utvalget av live action-remakes på Disney+ (bortsett fra Mulan som kommer 4. desember)? Aladdin, hvor Will Smith passet overraskende godt i rollen som Genie, inntar strømmetjenesten nå på fredag, altså 2. oktober.

En av Pixars nyeste filmer, Fremad, er klar for et magisk eventyr på Disney+ den 23. oktober. Her introduseres vi for to alvebrødre i tenårene som legger ut på en ekstraordinær reise for å utforske om det fortsatt eksisterer et snev av magi igjen der ute...

Her er en liste over alt som kommer til Disney+ i oktober, med datoer:



Aladdin (2. oktober)



The Right Stuff (9. oktober)



Clouds (16. oktober)



Meet the Chimps (16. oktober)



Ever After: A Cinderella Story (16. oktober)



Fremad (23. oktober)



Det var en gang en snømann (23. oktober)



Disney Gallery: Star Wars -



The Mandalorian (23. oktober)



Miss Peregrine's Home for



Peculiar Children (23. oktober)



Poppers pingviner (23. oktober)



The Mandalorian new season (30. oktober)



Big Hero 6 season 2 (30. oktober)



Hva ser du mest frem til?