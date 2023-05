Alt som PlayStation viste frem på gårsdagens utstillingsvindu

HQ

Bloodborne 2? The Last of Us Multiplayer? Hollow Knight? Silksong blir skyggelansert? Dessverre skjedde ingen av disse tingene på gårsdagens PlayStation Showcase. Men, svært få mennesker i deres rette sinn burde ha forventet dem til. I stedet fikk vi noen fine overraskelser og mer enn noen få interessante ting å snakke om, selv om showet fortsatt føltes noe mangelfullt i forhold til hva det kunne ha levert.

Men hvis du ikke klarte å få med deg showet i går kveld, eller trenger en påminnelse om det indiespillet med den trippy grafikken, har vi dekket deg når vi går gjennom alt som ble vist i går kveld. Som en side bemerkning, vil vi ikke dekke VR-spillene her med ett unntak, da de fleste av disse kunngjøringene ikke virkelig trommet opp hypen.

Uten videre, så la oss komme i gang med Fairgame $, tittelen som hadde stort sett alle på Gamereactor som trodde vi startet med en Hyenas filmtrailer. Fairgame$ er en live-action utvinning shooter basert rundt en verden der folk stjeler fra mega-rike i forseggjorte og farlige heists. Det høres mye ut som Hyenas, og til og med skriften var lik, så forhåpentligvis kan Fairgame $ trekke seg ut av den sammenligningen før heller enn senere.

Neste på listen var Helldivers II, som har droppet det originale fugleperspektivet fra det første spillet for å gi oss co-op, tredjepersons, bug-shooting action. I det som ser ut som en hyllest til Starship Troopers, er vi interessert i å se om dette spillet er like morsomt som den første traileren fikk det til å se ut. Det slippes senere i år på PS5 og PC.

Immortals of Avenum fikk også en ny trailer som viser litt mer av verden og historien som vi vil oppleve når spillet lanseres i sommer. Ikke mye mer å si her, ettersom vi allerede har sett mye av den magiske kampen og den glatte grafikken fra den nyeste tittelen i en stadig mer imponerende EA Originals-serie. Immortals of Avenum lanseres på Xbox Series X/S, PS5 og PC 20. juli 2023.

Vi fikk da vår første store overraskelse på kvelden, da vi fikk en trailer for Ghostrunner 2. Nå visste vi om spillet før i går kveld, men vi hadde ikke sett noe fra det, og selv fra et kort glimt ser det allerede ut til at det kommer til å hekte fans tilbake i den dystopiske verdenen og fartsfylt kamp.

Phantom Blade: Zero var neste, og viste frem noen intrikate sverdspill og en spillverden som ser ut som hva du ville fått hvis du kombinerte raritetene til NieR med de dystre tonene til Sekiro: Shadows Die Twice. Det er teknisk sett en gjenfødelse av den opprinnelige Rainblood, ifølge PS Blog, men bygget på Unreal Engine 5. Vi har ikke fått noen utgivelsesdato detaljer for denne, men følg med som flere nyheter er satt til å komme ut i fremtiden.

Vi går deretter fra et grusomt actionspill mot den vakre grafikken spillere av Journey og Abzú vil kjenne igjen. Med tittelen Sword of the Sea viste spillet frem en kort trailer som viser hovedpersonen som surfer på våpenet sitt gjennom store hav og sanddyner. Ingen utgivelsesvindu igjen her, og bare et løfte om at det kommer til PS5 et sted nedover linjen.

Etter Sword of the Sea var det tid for The Talos Principle 2. Opprinnelig annonsert helt tilbake i 2016, er dette det første vi har sett av spillet på en stund. Traileren ga oss ikke for mye informasjon, men fans av det originale puslespillet vil gjerne vite at oppfølgeren skal lanseres i år.

Vi hoppet deretter over til Neva, et indiespill med stilisert grafikk som allerede ser ut som om det vil knuse hjertene våre. Kommer fra Nomada Studio og Devolver Digital, Neva ser ut til å lanseres neste år.

Vi tok deretter til åpent hav for Cat Quest: Pirates of the Purribean, som ser ut som en sjarmerende liten indie-tittel der du, som forventet av navnet, virkelig spiller som en katt. I likhet med Neva er dette også satt til en utgivelse i 2024.

Når vi gikk enda lenger inn i den rare rørledningen, tok vi en titt på Sonys svar på Splatoon. Foamstars ser ut til å hente mye inspirasjon fra Nintendo-hiten, bortsett fra å bytte ut maling mot såpe og blekksprut for ekte mennesker. Ingen utgivelsesinformasjon om denne.

The Plucky Squire kom neste, som er en annen Devolver-tittel. Sett i en bildebok, har spillet en interessant mekaniker som ser vår titulære modige væpner være i stand til å hoppe fra siden inn i den virkelige verden. Det lanseres i år.

Den ultimate ødeleggelsessimulatoren i Teardown kom etter det med sine konsollversjoner. Hvis du ønsker å bare ødelegge ting, vil du holde et øye med denne når den forbereder seg på å lanseres i år.

En av de store pappaene kom neste i Metal Gear Solid: Snake Eater remake. Dessverre så vi ikke mer enn en kort film her, men selv det faktum at det er bekreftet er nok til å få oss hyped.

Hvis du leter etter en annen sandkasseopplevelse for når du avslutter Tears of the Kingdom, kan Towers of Aghasba ha deg dekket. En unik verden og mange interessante skapninger gjør at dette spillet skiller seg ut, i det minste foreløpig. Ingen informasjon om utgivelsesdato i det hele tatt her, skjønt.

Final Fantasy XVI var neste opp på listen vår, med en annen trailer som viser frem alt vi skal sette tennene i når spillet lanseres neste måned. Hvis du ikke allerede er ombord nå, kan denne traileren svinge deg.

Etter Final Fantasy XVI fikk vi et annet stort navn i Alan Wake 2, som ga oss vår første skikkelige titt på Remedys kommende psykologiske skrekkspill. Vi vet nå at vi får to hovedpersoner denne gangen, og noen virkelig imponerende grafikk på toppen. Hold utkikk etter denne når den lanseres 17. oktober 2023.

Vi er ikke ferdige med store navn eller oktoberutgivelser ennå, da Assassin's Creed Mirage kom opp etter. Vi fikk en titt på litt kamp, den åpne verdenen og mer i denne traileren, sammen med bekreftelsen på at den ville slippes 12. oktober 2023.

Puh, vi kan ta en liten pust i bakken nå som vi får et mye mer avslappet spill i Revenant Hill, traileren som nettopp viste oss en tegneseriekatt på vei opp en bakke for å møte et skjelett. Hvis det høres ut som din type ting, hold utkikk etter flere nyheter som kommer på det.

Granblue Fantasy: Relink dukket opp neste, og ga oss en titt på noen av karakterene vi vil møte, monstre vi vil kjempe, og verden vi vil utforske. Spillet kommer vår vei denne vinteren.

Vår lille hvile varte ikke for lenge som Street Fighter 6 viste frem sin historie neste. Det ser ut til at din tilpassede karakter får alt rampelyset i Street Fighter 6, ettersom de slår seg sammen med og møter legender fra franchisen. Street Fighter 6 lanseres 2. juni.

Her er indie-spillet med trippy visuals jeg snakket om før. Ultros ser ut som en metroidvania på syre, komplett med interessante bakgrunner og noen uhyggelige fiender å kjempe, den lanseres i 2024.

Tower of Fantasy, free-to-play, open-world RPG kom neste, og ga oss en ny titt på spillet som har vært tilgjengelig siden 2021. Nå blir det endelig brakt til PS4 og PS5 i sommer.

Vår første titt på Dragon's Dogma 2 kom neste, og viste oss mange skremmende skapninger og flott grafikk. Fans av det originale spillet har ventet på dette i årevis nå, så forhåpentligvis er ventetiden nesten på slutten.

Sammenfallende med den nylig utgitte traileren for Five Nights at Freddy's-filmen, fikk vi en ny trailer for Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2. Ikke mye å si her, hvis du allerede er på den animatroniske vognen, vil du sannsynligvis glede deg over denne.

Nå var det tid for en haug med VR-spill å bli vist frem. Dessverre fanget veldig få av dem øyet, bortsett fra den første som ble vist, som var Resident Evil 4 i VR, som foreløpig bare er under utvikling for PS VR2.

Bungie hadde en stor dobbelt-fakturering opp neste, viser sin kommende PvP utvinning shooter Marathon, som bringer studioet tilbake til sine røtter, og en teaser for en Destiny 2 utstillingsvindu, som ga oss retur av Cayde-6.

Vi fikk en ny dose sci-fi like etter med en filmtrailer for Concord, en kommende tittel fra PlayStation Studios og Firewalk. Det kommer i 2024 til PS5 og PC, så vi forventer å høre mer senere.

Så, før den endelige spilltraileren som ble vist på årets utstillingsvindu, fikk vi kunngjøringen av Project Q, en håndholdt spillenhet, og PlayStations første ørepropper noensinne.

Til slutt, da, etter mye ting vist frem, fikk vi endelig en nærmere titt på Marvels Spider-Man 2, med en god dose gameplay blandet med en filmtrailer for Kraven the Hunter. Det ser ut til at Peter Parker støtter bruken av Venom-drakten denne gangen, og det vil gi ham noen ekstra kampevner når han lar symbioten jobbe sammen med Spidey-kreftene sine. Dessverre fikk vi ikke en konkret utgivelsesdato for spillet, og vi holder oss fortsatt til den løse høsten 2023.

Hva syntes du om PlayStation Showcase?