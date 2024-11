Alt som skjedde frem til forsinkelsen av Assassin's Creed Shadows

HQ

I dag er dagen da vi alle forventet å begynne vår reise i det føydale Japan i Assassin's Creed Shadows. Det ambisiøse prosjektet skulle etter planen lanseres 15. november 2024, men etter en rekke problemer og tilbakeslag ble det forsinket og skjøvet helt frem til februar 2025. Det er riktignok ikke en enorm forsinkelse i det store bildet, men ettersom Shadows ville ha vært en av de siste store lanseringene i 2024, vender vi oppmerksomheten tilbake til den utskjelte tittelen for å minne deg på hva som skjedde og hvorfor spillet måtte skyves. La oss begynne med starten.

September 2022

Etter en rekke rykter løftet Ubisoft endelig gardinen under en av sine Forwards og presenterte Codename Red. Dette prosjektet med arbeidstittelen skulle endelig ta Assassin's Creed til Japan, og dette satte ganske umiddelbart i gang en massiv fanskare for de som endelig så sine Assassin's Creed-drømmer gå i oppfyllelse. På dette tidspunktet ble det ikke nevnt noen utgivelsesdato annet enn at det sannsynligvis ville debutere en gang etter 2023.

Juli 2023

Et rykte begynte å svirre om at Codename Red forberedte seg på en utgivelse i 2024, alt takket være et mislykket LinkedIn-innlegg fra Ubisoft som raskt ble rettet opp. Likevel, til tross for at det har gått nesten et år siden den offisielle kunngjøringen, har ingenting mer blitt avslørt.

Januar 2024

Et annet rykte gjør rundene om at Codename Red ville få sin skikkelige avduking i mai, og at vi også ville spille tittelen så snart som i november.

Februar 2024

Ubisoft nærmest bekrefter disse planene ved å nevne i sine finansielle rapporter at Codename Red var planlagt for regnskapsåret 2024, dvs. mellom 1. april 2024 og 31. mars 2025. Teknisk sett gjelder det fortsatt i dag.

Mai 2024

Ubisoft kunngjør det offisielle navnet på Codename Red, og avslører at det vil bli kalt Assassin's Creed Shadows, og at vi ville få vite mer om spillet denne måneden før en større spillpresentasjon på Ubisoft Forward i juni. Det er fortsatt ingen bekreftelse på utgivelsesdatoen.

Den fullstendige avsløringen skjer så rundt en uke senere, hvor vi får en filmtrailer som presenterer de to hovedpersonene Naoe og Yasuke. Vi får vite at lanseringsdatoen er 15. november, og vi begynner også å se noen motreaksjoner på grunn av spesielt japanske fans som er misfornøyde med måten det føydale Japan er representert på. Siden dette er en filmtrailer, trekker mange på skuldrene av disse problemene og venter i stedet på den store gameplay-avsløringen i juni.

Det er også i denne måneden at vi først får en forsmak på Collector's Edition, som lover ulike fysiske godbiter samt tre dager med tidlig tilgang i november og inkludering av Season Pass også.

Juni 2024

Vi får se en stor del av spillet Shadows i aksjon og lærer mer om det til tider feilrepresenterte Japan. Vi får se hvordan Naoe og Yasuke er forskjellige i aksjon, og vi får også sjansen til å snakke med utviklerne og se litt spilling bak lukkede dører som er veldig lik den offisielle gjennomgangen som ble presentert på Ubisoft Forward.

Det er i denne spillsekvensen at problemene virkelig begynner å tårne seg opp, da den japanske fanbasen blir rasende over autentisiteten til landet i spillet, noe som snart fører til store motreaksjoner som blir offentliggjort i den påfølgende måneden.

Juli 2024

Den største motreaksjonen kommer i form av en underskriftskampanje signert av tusenvis av japanske fans som krever at Shadows avlyses. De hevder at spillet er en "alvorlig fornærmelse mot japansk kultur og historie", samtidig som de legger til at "Ubisoft fortsetter å misforstå samuraienes natur og rolle".

Underskriftskampanjen vil at spillet skal legges ned umiddelbart, og dette er ikke engang påvirket av at noen historikere har gått ut og delt sitt syn på saken og hvordan japansk historie har blanke flekker som kan tyde på at noen deler av Yasukes liv ville passe inn i Ubisofts adaptasjon.

Dette fører til at Ubisoft utsteder en unnskyldning der de bekrefter at Assassin's Creed-spillene ikke er historisk nøyaktige, og at de "tar sikte på å vekke nysgjerrighet og oppmuntre spillerne til å utforske og lære mer om de historiske miljøene vi blir inspirert av." Ubisoft legger også til at teamet "i stor grad har samarbeidet med eksterne konsulenter, historikere, forskere og interne team hos Ubisoft Japan for å informere våre kreative valg", men at dette har ført til "noen elementer i vårt reklamemateriell" som har skapt bekymring i samfunnet.

Det franske selskapet hevder at de vil fortsette å konsultere og samarbeide for å imøtekomme kritikken spillet har møtt, men har heller ingen planer om å forsinke spillet eller endre hvordan Yasuke er implementert slik mange japanske fans krever.

August 2024

Mer gameplay presenteres i tråd med Gamescom. Bildene viser mer av Japan og de handlingene og ferdighetene som Yasuke og Naoe kan utføre i spillet. Selv om kritikken er mindre høylytt enn tidligere på sommeren, er det fortsatt støy i samfunnet som uttrykker misnøye med spillet, noe som uten tvil fører til den neste store utviklingen i september.

September 2024

Ubisoft har planer for Tokyo Game Show. Med et stort spill basert i Japan forbereder det franske selskapet seg på å være vertskap for et show på messen, men det trekker seg i siste øyeblikk uten noen advarsel eller vesentlig forklaring. Fans og presse begynner å stille spørsmål ved hvorfor, og kort tid etter avlyses også planlagte pressevisninger, noe som tydelig viser at Ubisoft er i ferd med å gjøre en stor endring i utgivelseskalenderen for 2024.

Det tar ikke lang tid rundt denne perioden før kunngjøringen er offisiell, og at Assassin's Creed Shadows har blitt skjøvet fra 15. november 2024 til 14. februar 2025. Ubisoft bemerker at det trenger mer tid til å polere og avgrense opplevelsen, og at forsinkelsen vil bety at forhåndsbestillinger vil bli refundert og at forhåndsbestillere også vil få den første utvidelsen gratis.

Oktober 2024

En rapport begynner å gå runden og går i dybden på problemene bak Shadows og forsinkelsen. Den slår fast at alle rykter om ville spillvalg og endringer rundt denne perioden er ganske falske, og at forsinkelsen skjedde av samme grunn som de fleste forsinkelser: en for stram utviklingstidslinje, behov for polering, og også i et forsøk på å ta tak i det japanske samfunnets frustrasjoner. Rapporten bemerker at Yasuke fortsatt vil være en viktig del av spillet, og at Shadows rett og slett ikke var på et sted der det var klart til å bli lagt i hendene på fansen fra november.

Ubisoft bruker også denne forsinkelsesnyheten til å fjerne en samlefigur som avbildet både Yasuke og Naoe i en chibi-stil på en ødelagt Torii-port. Samleobjektet ble ansett som kulturelt "ufølsomt" og ble derfor trukket fra salg.

Til slutt bestemmer Ubisoft seg for at problemene og forsinkelsen krever en god tjeneste tilbake til fansen, og dermed får den store Collector's Edition av spillet redusert prislappen, mest på grunn av at Season Pass ikke lenger er inkludert, siden mange uansett vil få den første utvidelsen gratis for bare å forhåndsbestille spillet.

Dette avslutter i utgangspunktet Assassin's Creed Shadows-kontroversen frem til 15. november, den opprinnelig planlagte utgivelsesdatoen. Vel ... foruten det faktum at Ubisoft ser ut til å ønske å sette et Assassin's Creed-spill i hendene på fansen hver sjette måned...