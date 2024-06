Alt som skjedde på Xbox Games Showcase 2024

HQ

Det har vært en ganske rystende høst for Xbox og en muligens enda mer rystende vår, der det meste har handlet om en uklar strategi for Xbox med spill som kommer til konkurrerende formater, samt store oppsigelser og nedleggelser av studioer. Konsensus blant fansen har derfor vært at det er på tide å vise hva Xbox-kundene har å se frem til og forklare hvorfor de som ennå ikke har skaffet seg en Xbox, faktisk bør gjøre det.

Dette var utgangspunktet for årets Xbox Games Showcase, et arrangement som allerede ble erklært som et av de viktigste for Xbox av de ovennevnte grunnene, og mange sa også at det var på tide å begynne å vise frem flere av de kommende spillene som er på trappene, og hva alle Microsofts utviklere jobber med for øyeblikket. Så lyktes Microsoft med å gjøre alt dette? Ja, jeg tror faktisk det, dette er en kandidat til å bli et av deres beste arrangementer noensinne.

Det vil være mange grunner for Game Pass-abonnenter til å smile i fremtiden.

Det hele startet med en kort presentasjon av Microsofts spillsjef Phil Spencer og Call of Duty: Black Ops 6, sistnevnte var et trekk jeg syntes var rart. Ikke fordi det ikke er et hett spill - men fordi vi skulle få en halvtimes presentasjon av Black Ops 6 etterpå. At det skulle ta tid fra det ordinære arrangementet gjorde meg mistenksom, men heldigvis varte ikke den følelsen lenge, for det var praktisk talt bare en trailer med informasjon om at det vil komme mer snart. Det er tross alt ti år siden Call of Duty dukket opp på et Microsoft-arrangement, og at det er inkludert i Game Pass er en stor nyhet, så selvfølgelig ville de vise det. 25. oktober er forresten premieredatoen.

Så hvilket spill ville få æren av å åpne arrangementet da? Vel, det var Doom: The Dark Ages, som ble vist frem med en brutalt tung trailer som plasserte id Softwares og Bethesdas actionserie i en slags high-fantasy der Doomguy hadde et skjold til rådighet sammen med klassiske våpen. På en eller annen måte så den nye verdenen ut til å passe som hånd i hanske, og dette bør bli kjøttfylt moro når det slippes neste år til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X.

State of Decay 3 var nestemann ut, et spill som ble annonsert for mange år siden, men som det har vært stille om i lang tid. Det er tydelig at det har helt andre produksjonsverdier enn sist vi så serien, og sjelden har zombiedrap sett så genuint bra ut. Vi må imidlertid vente med å finne ut nøyaktig hvilke spillmekanikker det inneholder, for traileren endte uten å gi en utgivelsesdato, noe som betyr at vi sannsynligvis ikke bør håpe på det i 2025.

En tittel det hadde gått mange rykter om på forhånd var Dragon Age: The Veilguard, som vil være navnet på den fjerde hoveddelen i Dragon Age-sagaen og forhåpentligvis BioWares billett tilbake til rollespillverdenens rampelys etter Anthem-fiaskoen. Det ble vist frem som den fjerde tittelen under Xbox Games Showcase. Traileren sa ikke så mye, men rollespillfansen i redaksjonen ser ut til å være enige om at det lover godt, og det var mange glade ansikter da Varrik dukket opp på skjermen. Slippes høsten 2024.

Der State of Decay 2 aldri føltes som et stort spill før, er det tydelig at Microsofts lommebok har fått Undead Labs til å ha helt andre ambisjoner.

Mer rollespill lå i kortene da Starfield-utvidelsen Shattered Space endelig ble vist frem, og det ser ut til at vi skal bli bedre kjent med Va'ruun-fraksjonen, som var litt hemmelighetsfulle i hovedeventyret. NASA-punk-temaet fra hovedspillet ser ut til å være lagt til side, og i Shattered Space ser det ut til at det er et mørkere og litt skrekkorientert eventyr (med ekstra alt) som venter oss romfarere. Når utvidelsen vil bli utgitt ble ikke avslørt, men det ble gjentatt at det vil være i år. Vi kan i det minste trøste oss med et skyggenedslag av noe annet Starfield-innhold som er tilgjengelig nå.

Mer Bethesda-rollespill fulgte da dette ble fulgt opp av at Fallout 76 får en ny utvidelse kalt Skyline Valley, hvor vi får besøke Shenandoah-regionen og sjekke ut Vault 63. Her bor det selvfølgelig forskjellige Vault Dwellers, og vi vil også møte en ny type Ghoul kalt The Lost. Som om ikke det var nok, vil Fallout 76-spillere få spille Ghoul selv i en ny oppdatering som kommer neste år.

Expedition 33 har potensial til å bli en blockbuster, og vi gleder oss til å finne ut mer.

En av de største overraskelsene for min egen del kom etterpå, da den svært stilige traileren for Expedition 33 ble vist. Dette er et rollespill fra Kepler Interactive (utviklet av Sandfall Interactive) som til stemningsfull musikk presenterte et tilsynelatende dramatisk eventyr med nydelige miljøer og enorme sjefer samt fire spillbare karakterer. Det kommer ikke ut før neste år, så det vil ta en stund før vi får se mer - men jeg tror virkelig dette kan bli noe helt spesielt.

Så var det tid for South of Midnight, som ble annonsert i fjor. Presentasjonen startet med en nesten stop-motion-animert sekvens som viste noen virkelig fine bilder, som vi er vant til fra Compulsion Games. Men... da vi nå også fikk se gameplay, ble jeg plutselig ikke like imponert. Jeg håper det blir gøy likevel, men det ser ut til å være veldig standard tredjepersons-action i sørstatenes sumpområder. Premiere neste år, i alle fall.

South of Midnight lover bedre i mellomsekvensene enn med gameplayet, men vi håper selvfølgelig å bli motbevist.

World of Warcraft: The War Within dukket også hastig opp med en kort trailer, og ble bekreftet å ha premiere 26. august, før det var tid for Metal Gear Solid Δ: Snake Eater ble avslørt komplett med en gameplay-trailer. La meg med en gang slå fast at dette ser utrolig bra ut, og å høre musikken og se alle de ikoniske detaljene (som utropstegn over fiender) ga nok nostalgiske frysninger til å få hårene på armene mine til å reise seg. Konami ville imidlertid ikke dele en utgivelsesdato.

Sea of Thieves har vært en stift på alle Microsoft-arrangementer siden utgivelsen, og årets Xbox Games Showcase var intet unntak. Sesong 13 ble avduket med en trailer som avslørte at det kommer nytt innhold til spillet fra 25. juli. Dette ble etterfulgt av Flintlock: The Siege of Dawn, som kommer 18. juli og er pent inkludert med Game Pass (noe som så ut til å gjelde et klart flertall av alle spillene som ble vist). Age of Mythology: Retold fikk også en presentasjon, og strategientusiastene i redaksjonen brøt nesten ut i en spontan dans. Det slippes 4. september og kommer faktisk til Xbox Series S/X, i tillegg til PC selvfølgelig.

Til slutt var det på tide å møte Joanna Dark igjen.

Den største overraskelsen så langt var den neste, for etter mange år med fans som ba om å se Perfect Dark - var det nå tid for ekte spill. Det er klart at det ikke vil være den typiske skytteren, men mer i tråd med det originale spillet. Så forvent deg veldefinerte oppdrag, stealth, gåteløsning, litt parkour og kule dingser. Men... mot slutten av traileren gikk det litt over styr for Joanna, som dermed fikk sjansen til å vise at det faktisk kan være hektisk action også. For å markere det spesielle med denne kunngjøringen, dukket Xbox Game Studios-sjefen Matt Booty opp for å snakke litt og sa at han gleder seg til å vise mer. Men vi vet ikke når det blir, for selv om Perfect Dark lover godt, vil det ha premiere... en eller annen gang. Faktisk fikk vi ikke engang et utgivelsesår bekreftet.

Mer Blizzard kom deretter, og den forventede Diablo 4-utvidelsen Vessel of Hatred fikk en presentasjon der vi fikk sjekke ut en ny klasse, en ny region og lære om en ny historie. Det er åpenbart at det ser ut til å være mer ondt enn noen gang før, og at Diablo-fans vil elske dette når det slippes 8. oktober.

Så var det tid for et av de mest etterspurte spillene på forhånd, nemlig Fable. Playground Games' logo dukket opp på skjermen, etterfulgt av en video med til tider nydelig presentasjon og gameplay. Dette ser helt klart ut til å bli et flott eventyr, og Playground har definitivt klart å spikre Fable-følelsen og den britiske humoren, og jeg syntes også jeg ante at moralsystemet er intakt. Det ble også bekreftet at det vil ha premiere i 2025, så du kan endelig begynne å glede deg.

Deretter fulgte tre kortere presentasjoner, hvorav den ene var det lagbaserte skytespillet Fragpunks der lag på fem spillere skal skyte hverandre ned, med den vrien at vi kan endre forutsetningene betraktelig ved å bruke kort. Vi fikk blant annet se hvordan vi kan forstørre hodene til motstanderne våre, slik at de blir lettere å se og fremfor alt lettere å treffe. En lansering kommer neste år. Deretter fulgte det tilsynelatende melankolske eventyret Winter Burrow, som lar oss innta rollen som en liten mus, med premiere tidlig i 2025. Mixtape var den tredje mindre tittelen på rad som ble vist frem, med Annapurna som tilbyr et oppvekstspill om en gruppe tenåringer. Stilen minnet litt om Don't Nods tidligere eventyr, men med en litt raskere og mer speedet presentasjon og innramming.

Fragpunk, Winter Burrow og Mixtape er tre litt mindre titler som lover godt.

Etter det dukket Asobos logo opp på skjermen, noe som betyr at det var tid for Microsoft Fight Simulator 2024. Det vil tilsynelatende bli utgitt 19. november i år og tilbyr en rekke nye funksjoner som å fly kommersielt, bekjempe skogbranner, være ambulansepilot og mye mer. Grafikken er fortsatt helt fantastisk. Etter dette ble The Elder Scrolls Online-utvidelsen Gold Road vist frem, som lanseres 18. juni, men det ble ikke vist noe mer dyptgående.

Etter det ble Life is Strange 3 annonsert og vist med en første trailer. Max Caufield er tilbake for å løse et mordmysterium, og denne gangen spiller vi i to parallelle tidslinjer som vil hjelpe oss med å løse mysteriet. Jeg synes det ser lovende ut, og forhåpentligvis blir det et spennende eventyr å fordype seg i på premieren 29. oktober i år.

Et spill jeg var sikker på at ville bli vist frem, var Indiana Jones and the Great Circle. Det skal tross alt lanseres i år, så vi fikk se mye gameplay og en lang sekvens på en båt som av ukjente årsaker satt fast høyt oppe i fjellene. Naturligvis var de på jakt etter en mystisk gjenstand, og like naturlig nok hadde Indiana noen nazister i hælene. Hele redaksjonen var enige om at den svenske utvikleren Machine Games ser ut til å levere et teknisk imponerende eventyr som definitivt har en ekte Indiana Jones-følelse, mye mer enn den nylige filmen Indiana Jones and the Dial of Destiny. Uventet nok (med tanke på at det kommer i år) fikk vi ingen utgivelsesdato, så jeg tipper at Machine Games rett og slett vil jobbe med det helt inn til beinet og kunngjøre en dato ganske nær premieren.

To mindre titler fulgte deretter, da Mechabreak - som ga klare vibber av både Macross og Zone of the Enders - og Wuchang: Fallen Feathers ble presentert. Begge disse skal ha premiere i 2025.

Avowed ser ut til å være noe så uvanlig som et rollespill med fokus på gameplay og kamp.

Et annet spill jeg var sikker på ville dukke opp var Avowed. I likhet med Indiana Jones and the Great Circle kommer det faktisk i år, og akkurat som Indianas eventyr ble vi stående uten en utgivelsesdato. Vi fikk imidlertid se mye gameplay, og jeg står ved det faktum at det ser veldig underholdende ut gameplay-messig. Det har virkelig flytende kamper og flere sekvenser som nesten minner om Lara Crofts beste øyeblikk. Hvis Obsidian kan sette dette sammen med en god historie, vil rollespillfans ha noe å glede seg til når det har premiere senere i 2024.

Dagens merkeligste kunngjøring kom fra Rebellion, som presenterte Atomfall, et spill jeg ikke skjønte så mye av, bortsett fra at det ser ut til å være et alternativt britisk univers komplett med rustne mechs i landlige omgivelser. Det har premiere i 2025, og jeg tipper det handler om andre halvdel, for mye av det så ganske tidlig ut. Assassin's Creed Shadows fikk også en rask titt, og igjen kan jeg si at det ser veldig imponerende ut.

Ukrainske GSC Game World har utviklet Heart of Chornobyl under den brennende krigen.

Dette ble etterfulgt av en grundig gjennomgang av S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, som nå er omtrent to år forsinket - mye på grunn av Russlands krig, selvsagt. Uansett ser det ut til at vi har et rett og slett forbløffende flott spill å se frem til, hvor jeg flere ganger bare satt og gispet. Hvis det er morsomt å spille og anstendig polert, blir premieren 5. september en liten jul for meg selv mens jeg utforsker den forbudte sonen.

Til slutt dukket den nye Xbox-sjefen Sarah Bond opp for å runde av arrangementet. Hun sa blant annet nok en gang at Microsoft jobber med neste generasjon konsoller - men presenterte også tre nye Xbox-modeller. Xbox Series S kommer i en hvit versjon med en harddisk på én terabyte (tidligere kun tilgjengelig i svart), Xbox Series X kommer nå i en heldigital hvit versjon med en harddisk på én terabyte, og det kommer også en spesialutgave av den vanlige Xbox Series X med litt andre fargedetaljer og en harddisk på to terabyte. Bond hadde imidlertid en siste overraskelse igjen...

Tre nye modeller av Xbox Series S/X blir med.

Det hadde på forhånd gått rykter om at det var på tide med Gears 6, og det hadde til og med vært snakk om en remastret samling av de gamle spillene. Men... det var noen detaljer som alle kildene hadde gått glipp av, for ingenting av dette var korrekt, og kanskje hadde informasjon blitt blandet sammen. Det som ble annonsert i stedet var Gears of War: E-Day, en slags prequel der vi får følge det forferdelige forfallet på planeten Sera under Emergence Day, 14 år før det første Gears of War.

Det betyr at vi får leke med Marcus Fenix og Dom Santiago igjen i et eventyr som ser ut til å være mer skrekkorientert i tråd med det originale spillet. Traileren var in-engine (Unreal Engine 5) og viste en bloddryppende kamp mellom Marcus Fenix og en Locust som endte akkurat så kjøttfullt som fansen sannsynligvis håpet, akkompagnert av en nytolkning av sangen Mad World (som har vært assosiert med serien helt siden den klassiske reklamen fra 2006). Vi vet imidlertid ikke når det faktisk vil bli utgitt, noe som sannsynligvis betyr 2025 i beste fall.

Og med det ble årets Xbox Games Showcase avrundet, som jeg tør påstå var betydelig bedre enn det meste av det Microsoft har vist tidligere. Kort sagt, Game Pass kommer til å bli veldig godt dekket i fremtiden, og det er mange gode spill på gang nå som studioene deres ser ut til å ta opp tråden. Towerfalls fravær var nok det mest overraskende, men da leter jeg virkelig etter noe å klage på.

Og med det sagt, hva synes du var det beste av alt vi så?