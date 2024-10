Altered Alma henter inspirasjon fra Mass Effect for å skille seg ut fra andre metroidvania-spill

Etter å ha tatt Kickstarter med storm og nådd over 400 % av det antallet de hadde i tankene, dro 2Awesome Studio til Barcelona IndieDevDay og snakket med Gamereactor. Dette lovende metroidvania-spillet foregår i en cyberpunk-versjon av Barcelona og har en kul teleporteringsdynamikk, men det er kanskje fortellingen som er det største trekkplasteret.

Spillet er skrevet av veteranforfatterne Antony Johnston (Resident Evil: Village, Dead Space) og romanforfatteren Emma Beeby (Doctor Who: The Lost Dimension, Judge Dredd: The Darkest Judge), som leverte på 2Awesome Studios store ambisjon: Spillet vil endre seg avhengig av relasjonene du utvikler med andre karakterer, og spillerne vil få forskjellige opplevelser hver gang de spiller det.

Raquel Llaneza fra 2Awesome Studio bekrefter at Mass Effect var hovedinspirasjonen bak dette systemet, og hun mener at det er dette som skiller Altered Alma fra andre Metroidvania-spill.

"Vi er store fans av spillet, så vi ønsket å utvikle det på en annen måte, slik at andre kunne forbedre opplevelsen og få sin egen måte å spille spillet på. Så hver gang du spiller det på nytt eller gjør det på nytt, er det helt annerledes."

Altered Alma er ambisiøst: "Det er som et Metroidvania-spill med ulike innslag av forskjellige sjangre."

Walter Eduardo Rojas forklarer hvordan dette vil endre spillopplevelsen: "Relasjonsdelen av spillet er ganske viktig, men også valgfri, fordi den kan gi deg objekter, oppgraderinger og slike ting. Så hver runde har du forskjellige relasjoner, og du kan ha flere relasjoner.

Du kan forbedre bygget ditt."

"Fordi spillet er så narrativt drevet, har vi også flere dialoger, flere ting, slik at folk kan få vite litt mer om selve byen, at det er Neo-Barcelona", sier han.

Altered Alma er fortsatt under utvikling, og de håper å lansere det innen utgangen av 2025. "Det er som et Metroidvania, men med ulike innslag av forskjellige sjangre, men det er godt skrudd sammen", sier Raquel. Du kan se hele intervjuet med Walter Eduardo Rojas og Raquel Llaneza nedenfor.