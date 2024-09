Altered Alma overgår Kickstarter-målet etter 6 timer

Mens AAA-verdenen er i ferd med å revne etter den katastrofale lanseringen av Concord og nedleggelsen mindre enn to uker senere, er spillernes håp igjen knyttet til innovative og interessante indieprosjekter. Og 2Awesome Studios ser ut til å ha en god fremtid i vente, gitt den positive responsen etter avsløringen av Altered Soul.

Denne 2D-action metroidvania-tittelen utspiller seg i en fargerik, neonbelyst futuristisk visjon av Neo-Barcelona, der kampelementer blandes med strategi. Tittelen er skrevet av bransjeveteranene Antony Johnston (Resident Evil Village, Dead Space) og Emma Beeby (Tails of Iron, Still Wakes the Deep). Med dette og et interessant premiss, som også innebærer å administrere og bygge relasjoner i mannskapet på et romskip kjent som Esperanza i Mass Effect 2-stil, har støttespillerne nådd Altered Almas opprinnelige mål på Kickstarter-kampanjen mindre enn seks timer etter at den ble satt i gang.

Så langt er det bare PC-versjonen som er bekreftet, men du kan ta en titt på prosjektsiden og bestemme deg for om du vil støtte det eller ikke.

Høres Altered Alma interessant ut for deg?