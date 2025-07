Álvaro Carreras offisielt annonsert som sommerens fjerde Real Madrid-signering

HQ

Rett etter at klubb-VM var over, offentliggjorde Real Madrid signeringen av Álvaro Carreras, en ny venstreback som kommer fra Benfica og er kjøpt for 50 millioner euro. Den 22 år gamle spanjolen er imidlertid en tidligere Real Madrid-spiller fra ungdomslaget, hvor han begynte da han var 14 år gammel.

Selv om FC Barcelona viste interesse for ham, gikk han videre til Manchester United, selv om han aldri spilte der, og ble lånt ut til Preston North End, Granada og Benfica. Til slutt kjøpte den portugisiske klubben ham i 2024 for 6 millioner euro pluss 3 millioner euro i tillegg. Ett år senere, etter å ha vunnet den portugisiske ligaen 2024/25, har Real Madrid betalt 50 millioner euro for forsvarsspilleren, som har kontrakt frem til 2031.

Carreras spiller beleilig nok i en posisjon som har vært svekket de siste årene i klubben, kun dekket av Ferland Mendy, som er utsatt for skader, og den relativt upålitelige Fran García. Madrids forsvar har blitt forsterket i sommer, med Trent Alexander-Arnold (kjøpt fra Liverpool for 10 millioner euro) som høyreback, Dean Huijsen (kjøpt fra Bournemouth for 60 millioner euro) som midtstopper, og nå altså Carreras på venstrekanten.

Med Franco Mastantuono som spiss er han den fjerde nye spilleren til klubben denne sommeren, og nå er det uvisst om klubben vil kjøpe en ny midtstopper, slik trener Xabi Alonso skal ha bedt om... og navnet til Liverpools Ibrahima Konaté har allerede skapt overskrifter.