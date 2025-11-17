Álvaro Martínez Bueno snakker om den "emosjonelle" endringen fra DC Black Label til Vertigo

HQ

Hvis du er en flittig leser av DCs toppserie på Black Label, The Nice House on the Lake, vil du være godt kjent med arbeidet til medskaperen Álvaro Martínez Bueno. Den spanske tegneren har vært nøkkelen til å gjøre tegneserien til en moderne hit, og nylig fikk vi sjansen til å snakke med ham for å høre hva han tenker om tilbakekomsten av det klassiske imprintet Vertigo, som The Nice House on the Lake vil fungere som et lanseringsprosjekt for.

I en samtale på San Diego Comic Con Malaga forklarte Martínez Bueno den emosjonelle endringen fra Black Label til Vertigo og hvordan det er en stor omveltning for ham, selv om overgangen egentlig ikke vil påvirke måten han gjennomfører sin vanlige kreative prosess på.

"Følelsesmessig, mye. Fordi Vertigo betyr mye for meg, og betyr mye for mange lesere over hele verden. Så til å begynne med var det som om jeg var i New York for å presentere forlaget. Det ble kunngjort at Vertigo skulle komme tilbake, og det var en overveldende begeistring rundt hele panelet og i salen. Men til syvende og sist jobber jeg med de samme folkene, med de samme redaktørene, de samme... Så når jeg setter meg ved skrivebordet, gjør jeg jobben min som jeg gjorde da jeg var Black Label. Jeg har stor kreativ frihet med denne serien. Det har ikke endret seg, og det er det som betyr mest for meg."

Vi spurte også Martínez Bueno om fremveksten av europeiske og spesielt spanske serieskapere i tegneserieverdenen, og han ga oss en idé om hvorfor så mange serieskapere fra denne regionen gjør suksess.

"Vel, for å være ærlig tror jeg at vi leverer noe annet til bordet, fordi Spania har mye... Det er det mange som vil si. Sannsynligvis deler mine kolleger denne oppfatningen med meg. Vi har innflytelse fra det amerikanske markedet, fra det franske markedet, fra det japanske markedet, og vi har også vår egen arv, den kunstneriske arven i Spania, som har vært sterk i århundrer. Så vi har ingen... Vi føler ingen tilbakeholdenhet med å levere...

"Jeg mener, hvis du ser på Jorge Jimenez' arbeid, så er det perfekte superhelter, destillert til den perfekte form. Men hvis du skraper litt, er det mye manga der, det er mange europeiske kunstnere der også. Og hvis du ser på Pepe [Larraz] sitt arbeid, er det det samme. Pepe er påvirket av mange, mange, mange franske kunstnere. Pepe har en grad i kunsthistorie. Han vet mye om kunst. Så du kan se at det bringer noe annet til bordet. Og det er veldig merkelig, for det er et par tusen spanske kunstnere som jobber på det amerikanske markedet, og ingen ser like ut. Så vi tilfører mye personlighet."

Du kan se hele intervjuet (med lokal teksting) nedenfor, og for mer om spanske tegnere fra San Diego Comic Con Malaga, ikke gå glipp av vår prat med Larraz om Spider-Man og en potensiell DC-fremtid, og også med Jimenez om Batman og hans Naruto-inspirasjon.