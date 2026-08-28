Álvaro Morata overrasker med et overgang og blir med i Leganés i den nest høyeste divisjonen

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Álvaro Morata, tidligere kaptein på det spanske landslaget, som løftet EM-trofeet etter å ha kommet seg gjennom en depresjon, har gjort et overraskende karrierevalg og har blitt lånt ut fra Como til Leganés, som spiller i den spanske andredivisjonen. Karrieren hans har ført ham overalt: etter å ha spilt for Atlético de Madrid, Getafe og deretter Real Madrids akademi, har han også spilt for Juventus, Chelsea og AC Milan, som lånte ham ut til Galatasaray og Como.

Faktisk er Morata allerede den sjette spilleren som har generert mest penger på overgangsmarkedet, med 229 millioner euro i alle sine overganger.

Og etter at Como kjøpte ham permanent i juni i fjor, er han nå lånt ut til en klubb nærmere hjemmet, Leganés, som for tiden spiller i den spanske andredivisjonen. Ifølge Fabrizio Romano har han allerede ankommet Leganés og skal gjennomgå medisinske tester denne helgen.

Denne beslutningen vil bidra til å forbedre familielivet hans (han har fire barn), og Leganés vil få et løft i sine ambisjoner om å rykke opp til første divisjon igjen, der de sist spilte i sesongen 2024/25, før de rykket ned samme år. Leganés har allerede startet sesongen i andre divisjon med én seier og én uavgjort.