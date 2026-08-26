Alysa Liu bekrefter at hun ikke skal konkurrere neste sesong, men sier: «Ikke vær redd, jeg kommer tilbake

HQ

Alysa Liu, den amerikanske kunstløperen som strålte under vinter-OL i Milano-Cortina og ble en superstjerne, har avslørt at hun vil stå over sesongen 2026/27 og ikke delta i noen konkurranser, men i motsetning til hennes første tilbaketrekning (hun trakk seg tilbake i 2022, 16 år gammel, men kom tilbake to år senere), har hun denne gangen fullt og helt tenkt å komme tilbake.

På sosiale medier bekreftet hun at hun ikke skal konkurrere denne sesongen. «Mens andre kunngjør sine programmer, vil jeg benytte anledningen til å kunngjøre at jeg ikke skal konkurrere denne sesongen. Jeg ønsker alltid å utfordre meg selv på nye måter, slik at min kunstneriske uttrykksevne og skøyting kan utvikle seg», skrev hun.

«Det er viktig for meg at ⁠idretten min gjenspeiler min personlige utvikling. Jeg skal bruke denne tiden til å finjustere og tilpasse ting og sånt. Så frykt ikke, jeg kommer tilbake, og i mellomtiden skal jeg heie på lagkameratene mine ​nær og ​fjern.