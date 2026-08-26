Alysa Liu bekrefter at hun ikke skal konkurrere neste sesong, men sier: «Ikke vær redd, jeg kommer tilbake
Kunstløperen, som vant gull under vinter-OL i Milano-Cortina, vil ikke konkurrere denne sesongen.
Alysa Liu, den amerikanske kunstløperen som strålte under vinter-OL i Milano-Cortina og ble en superstjerne, har avslørt at hun vil stå over sesongen 2026/27 og ikke delta i noen konkurranser, men i motsetning til hennes første tilbaketrekning (hun trakk seg tilbake i 2022, 16 år gammel, men kom tilbake to år senere), har hun denne gangen fullt og helt tenkt å komme tilbake.
På sosiale medier bekreftet hun at hun ikke skal konkurrere denne sesongen. «Mens andre kunngjør sine programmer, vil jeg benytte anledningen til å kunngjøre at jeg ikke skal konkurrere denne sesongen. Jeg ønsker alltid å utfordre meg selv på nye måter, slik at min kunstneriske uttrykksevne og skøyting kan utvikle seg», skrev hun.
«Det er viktig for meg at idretten min gjenspeiler min personlige utvikling. Jeg skal bruke denne tiden til å finjustere og tilpasse ting og sånt. Så frykt ikke, jeg kommer tilbake, og i mellomtiden skal jeg heie på lagkameratene mine nær og fjern.