Alysa Liu vil gjerne ha et Fortnite-skinn

Nye gjesteopptredener fortsetter å bli sluppet for Fortnite. Det ser ikke ut til å være noen karakter eller person som ikke passer for Epics Battle Royale, ettersom alle er velkomne ... så lenge de er berømte nok.

Så hvem er den neste karakteren / personen som blir med i spillet? Dessverre vet vi ikke, men vi kjenner noen som gjerne vil, og som derfor sannsynligvis vil dukke opp før snarere enn senere. Vi snakker om den amerikanske stjerneskuddet Alysa Liu, som vant gull i kunstløp for kvinner for noen dager siden og siden har dominert sosiale medier med sitt positive livssyn og sin karisma.

I et intervju med USA Today ble hun spurt om hun kunne tenke seg å bli verdens beste Fortnite -spiller, men svarte at det ikke var noe som appellerte til henne, for da ville hun vinne hver eneste kamp, og spenningen ville forsvinne. Men da hun ble spurt om hun ønsket å bli udødeliggjort som et Fortnite skin, lyste hun opp og sa :

"Jeg ville elsket at Fortnite laget et skinn på meg! Jeg ville kjøpt det!"

Epics team er vanligvis gode på samarbeid, og dette har nok ikke gått PR-avdelingen deres hus forbi, som sannsynligvis allerede er i full gang med å få ballen til å rulle. Ville du kjøpt et Alysa Liu-skinn når / hvis det blir tilgjengelig?