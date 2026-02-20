Alysa Liu vinner gullmedalje for USA fire år etter at hun pensjonerte seg tidlig fra kunstløp
Amerikaneren ble en av sensasjonene under Vinter-OL 2026 og tar med seg to gullmedaljer hjem.
Alysa Liu blendet publikum i vinter-OL i Milano-Cortina og tok gull i kunstløp for kvinner på torsdag, og vant sannsynligvis USAs siste gullmedalje i lekene, Lius andre gullmedalje i disse lekene etter lagkonkurransen 6. februar. Liu skøytet til musikken til Donna Summer, MacArthur Park Suite, og fikk 226,79 poeng sammenlagt med en serie på sju trippelhopp.
Liu ble den første amerikaneren som vant en individuell gullmedalje i kunstløp siden Sarah Hughes i 2002, og den første kvinnen som vant en individuell medalje i kunstløp sammenlagt for USA siden Sasha Cohen i 2006.
Alysa Liu la opp i 2022 i en alder av 16 år, men vendte tilbake og ble verdensmester og olympisk gullvinner.
Liu, 20 år gammel, ble en av de yngste skøyteløperne som har vunnet flere nasjonale titler i USA, men trakk seg fra skøyter som 16-åring, etter OL i Beijing i 2022, fordi skøyter tok opp mesteparten av livet hennes, og noen ganger trivdes hun ikke med det. Hun kom imidlertid tilbake i 2024 og tok mer kreativ kontroll over valgene sine, noe som førte til hennes første verdensmesterskap i Boston i 2025, en forbedring fra bronsen hun vant i verdensmesterskapet i 2022.
Liu slo japanske
Kaori Sakamoto med bare 1,89 poeng, og Sakamoto var gråtkvalt da hun innså at hun hadde gått glipp av sin siste sjanse til å vinne en gullmedalje, ettersom hun vil legge opp før neste vinter-OL, men hun fant trøst i å bli trener for å hjelpe noen andre til å vinne en gullmedalje.