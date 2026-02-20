Alysa Liu vinner gullmedalje for USA fire år etter at hun pensjonerte seg tidlig fra kunstløp

HQ

Alysa Liu blendet publikum i vinter-OL i Milano-Cortina og tok gull i kunstløp for kvinner på torsdag, og vant sannsynligvis USAs siste gullmedalje i lekene, Lius andre gullmedalje i disse lekene etter lagkonkurransen 6. februar. Liu skøytet til musikken til Donna Summer, MacArthur Park Suite, og fikk 226,79 poeng sammenlagt med en serie på sju trippelhopp.

Liu ble den første amerikaneren som vant en individuell gullmedalje i kunstløp siden Sarah Hughes i 2002, og den første kvinnen som vant en individuell medalje i kunstløp sammenlagt for USA siden Sasha Cohen i 2006.

Alysa Liu la opp i 2022 i en alder av 16 år, men vendte tilbake og ble verdensmester og olympisk gullvinner.

Liu, 20 år gammel, ble en av de yngste skøyteløperne som har vunnet flere nasjonale titler i USA, men trakk seg fra skøyter som 16-åring, etter OL i Beijing i 2022, fordi skøyter tok opp mesteparten av livet hennes, og noen ganger trivdes hun ikke med det. Hun kom imidlertid tilbake i 2024 og tok mer kreativ kontroll over valgene sine, noe som førte til hennes første verdensmesterskap i Boston i 2025, en forbedring fra bronsen hun vant i verdensmesterskapet i 2022.