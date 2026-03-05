Alysa Lius suksess er inspirerende og "interessant fra et psykologisk synspunkt", sier verdens nummer 2 i tennis

HQ

Alysa Liu ble en Internett-sensasjon under vinter-OL i forrige måned, da hun vant gullmedalje i kunstløp og hjertene til millioner av mennesker, som var begeistret for hennes karisma og smittende gode holdning, og den personlige suksessen som gullmedaljen førte med seg: Den 20 år gamle amerikanske skøyteløperen hadde bestemt seg for å legge opp allerede som 16-åring, etter forrige vinter-OL i 2022, på grunn av utbrenthet, men kom tilbake sterkere enn noensinne.

Hennes inspirerende historie har nådd andre idretter, og tennisspillerne Iga Swiatek og Coco Gauff sa at hun var en inspirasjonskilde. "Jeg har ikke snakket med henne ... men det er veldig inspirerende. Jeg kommer til å huske det lenge", sa Swiatek, nummer to i verden, i et intervju før Indian Wells, og fortalte at hun fulgte Liu allerede før hun la opp for fire år siden.

"Jeg så Liu vinne da hun faktisk hadde noen problemer, som før hun ble utbrent og måtte slutte, og nå virker det som om alt hun gjør, gjør hun for å ha det gøy og for å virkelig vise sine fantastiske ferdigheter på en måte som gjør henne lykkelig", sa Swiatek, og beskrev suksessen hennes som "superinteressant fra et psykologisk synspunkt" (via Reuters).

Coco Gauff, som også ble kjent i svært ung alder, da hun kvalifiserte seg til Wimbledon 2019 bare 15 år gammel, sa at hun kunne forstå hva Liu gikk gjennom, og at hele historien hennes var "superinspirerende". "Jeg vil ikke si at jeg har opplevd utbrenthet, men det er tider du bare er mentalt sliten av det og du føler at du gjør ting uten å vite hvorfor. Jeg var glad for å se henne være den stemmen som sier de usagte tingene som idrettsutøvere tenker, men som de kanskje er redde for å si.""