Amanda Serrano og Katie Taylor i en opphetet pressekonferanse før landemerkekamp

Den 11. juli vil det første profesjonelle boksekortet med bare kvinner finne sted i New York, den tredje kampen mellom Katie Taylor og Amanda Serrano, med Netflix som sender den direkte over hele verden. Onsdag på Madison Square Garden fant et mediearrangement med de to bokserne sted. Taylor, irsk, 38 år gammel, vant de to siste kampene, og vil forsvare sin ubestridte superlettvektstittel.

Serrano er imidlertid fortsatt overbevist om at Taylor vant på urettferdig vis, blant annet ved å bruke hodestøt som påførte henne et dypt kutt i øyenbrynene. Serrano konfronterte også Taylor med at hun ikke holdt løftet sitt om å bokse 12 runder à tre minutter, som i herreboksing. I stedet skal kampen gå over 10 runder à to minutter.

"Hun gikk ikke med på det da vi skulle signere kontrakten. Hvis det er hennes valg, så er det hennes valg, men jeg mener at kvinner bør få den anerkjennelsen og likestillingen som menn får", klaget Serrano på den anspente pressekonferansen (via BBC).

"Amanda er ikke i en posisjon til å diktere, og Amanda er ikke i en posisjon til å endre formen på kvinneboksing" svarte Taylor, og la til at det ikke burde være utfordreren som dikterer vilkårene for kampen, og at hun er trygg på at hun er "i førersetet", og at det er Amanda som trenger kampen for å få den til å skje.