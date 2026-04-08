Amanda Seyfried spiller Askepott i Netflix' animasjonsfilm Steps

I løpet av årene har Netflix virkelig trappet opp sin animasjonsinnsats, og bringer ikoniske prosjekter til sitt bibliotek med titler samtidig som de skaper en båtlast med originale prosjekter. 2026 vil være en fortsettelse av denne animasjonsutvidelsen, og en slik film som er en del av denne bevegelsen er kjent som Steps.

Dette er en ny versjon av Askepott-historien som vrir på handlingen og lar de "onde" stesøstrene innta en mer heroisk rolle. I Steps ser vi hva som skjer når kongerikets skjebne legges i hendene på en av stesøstrene etter et uhell med en tryllestav, et uhell som krever hjelp fra den ikoniske prinsessen som dette eventyret er basert på, den berømte Askepott.

Med dette i tankene har Netflix nettopp avslørt hvem som skal ta på seg oppgavene med å bringe Askepott til liv i Steps. Amanda Seyfried, som nettopp har gjort seg bemerket i The Housemaid, har fått rollen som Askepott i Steps, der hun får selskap av Ali Wong og Stephanie Hsu, som spiller henholdsvis stesøstrene Lilith og Margot.

Filmen er regissert av Alyce Tzue og Raya and the Last Dragon's John Ripa, Steps er planlagt å ha premiere en gang i 2026, og noen få bilder av filmen har blitt delt av Netflix. Du kan se disse nedenfor på toppen av det offisielle sammendraget for filmen.

"Tror du at du kjenner Askepott sine "onde" stesøstre? Tro om igjen! Når den misforståtte Lilith (Ali Wong) får skylden for å ha kapret det kongelige ballet med en stjålet tryllestav, forvandler hun ved et uhell søsteren Margot (Stephanie Hsu) til en frosk og overlater kongeriket i hendene på en prinsbesatt, slem jente. Nå må Lilith slå seg sammen med Askepott (Amanda Seyfried) ... og et overraskende drømmende troll ... for å redde kongeriket, reparere det ødelagte eventyret og bevise at selv såkalte skurker fortjener en sjanse til å leve lykkelig til sine dagers ende."