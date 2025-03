Amanda Seyfried takket nei til Marvel, og trodde Guardians of the Galaxy ville bli en stor flopp

HQ

James Gunn klarte å gjøre Guardians of the Galaxy til et kjent navn takket være suksessen med filmen fra 2013 - et prosjekt som svært få hadde trodd på i forkant. Utenfor tegneseriekretser var det knapt noen som visste hvem Gamora, Star-Lord, Groot eller Rocket Raccoon var. Så da Amanda Seyfried fikk muligheten til å spille den grønne romheltinnen, takket hun nei.

Skuespilleren avslørte dette i et intervju med Happy Sad Confused, der hun forklarte at filmens uvanlige konsept - med et snakkende tre og en vaskebjørn - bare hørtes altfor rart ut. Hun var overbevist om at det ville bli Marvels første store flopp, noe som i sin tur ville påvirke karrieren hennes negativt.

Hun nevnte også at den tunge sminken som krevdes for rollen som Gamora, alt green screen-arbeidet og det faktum at hun måtte bo i London i seks måneder, var andre faktorer som til slutt fikk henne til å si nei. I stedet tok hun sjansen på Seth MacFarlanes westernkomedie A Million Ways to Die in the West. Oops.

Selvfølgelig er etterpåklokskap 20/20, men Seyfried sier at hun ikke angrer på avgjørelsen sin. Det var rett og slett det riktige valget for henne på det tidspunktet, og hun er fornøyd med hvordan karrieren hennes har utviklet seg siden.

Kunne du ha sett for deg Seyfried som Gamora?